La actividad de los Octavos de Final del Mundial 2026 continúa este lunes 6 de julio con dos encuentros de alto calibre que definirán a los próximos invitados a la ronda de los mejores ocho.

En esta nota podrás consultar las distintas opciones para ver cada minuto de esta fase de eliminación directa a través de la televisión abierta, la televisión de paga y las plataformas digitales disponibles en el país.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

La actividad de los Octavos de Final del Mundial 2026 ofrece una jornada con dos partidos que prometen mantener la atención de los aficionados de principio a fin. El primer compromiso reúne a dos selecciones europeas con amplia tradición, mientras que el segundo pondrá a prueba las aspiraciones del anfitrión frente a un rival de gran nivel.

El plato fuerte de la cartelera será el derbi ibérico entre Portugal y España. Ambas selecciones se enfrentarán en Dallas, Texas, con el orgullo regional y la jerarquía europea en juego, en un partido donde ninguno de los dos equipos tendrá margen para reservarse.

El encuentro entre Portugal y España comenzará a las 13:00 horas.

Más tarde, Estados Unidos buscará representar a la Concacaf frente a Bélgica. El conjunto estadounidense intentará aprovechar su condición de local en Seattle, Washington, para imponerse a una selección que suele ser un rival de alto nivel en los grandes torneos.

El duelo entre Estados Unidos y Bélgica está programado para las 18:00 horas.

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026 - 6 de julio

Partido | Sede | Horario | Canales de transmisión

Portugal vs España | Dallas, Texas | 13:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), TUDN, Canal 5, Azteca Deportes App, aztecadeportes.com, Azteca 7.

Estados Unidos vs Bélgica | Seattle, Washington | 18:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium).

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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