Jude Bellingham, el hombre de la noche para Inglaterra contra México al firmar un doblete contundente que cimentó la victoria de los Tres Leones, habló de lo que significó enfrentar a la selección azteca en su propia casa y destacó la principal cualidad que vio en los de Javier Aguirre

“México es un equipo muy muy fuerte, juegan con mucho corazón. Los últimos dos, tres días aquí han sido increíbles, jugar en el Azteca, un estadio histórico, ha sido un placer jugar aquí”, expresó Jude entre bromas de no hablar sobre el arbitraje para “poder jugar contra Noruega”.

“Vi un equipo mexicano fuerte en todo el torneo, no cambiaron nada hoy, eran una constante amenaza con el balón a profundidad y dentro del área. Tienen buenos jugadores, quizá más bajos pero tienen un enorme corazón, es sabido en esta parte del mundo y fue un placer jugar aquí contra ellos”, añadió.

El dorsal 10 de Inglaterra hizo un recorrido por lo que vivió cuando el árbitro pitó el final del encuentro, en el que buscó siempre a sus compañeros.

“Fue un momento emocional, quería agarrar y abrazar a todos los compañeros que pudiera porque es un equipo en el que todos hacemos nuestra parte, nadie hace más que el otro, todos hacemos lo que nos toca. Al final parecía un equipo italiano a la antigua o algo parecido, estoy orgulloso de este equipo”, detalló Bellingham.

“Nunca he estado más orgulloso de un grupo de amigos, una nación, fue la actuación de un país. Toda esta semana hablamos de lo difícil que sería y la increíble atmósfera que habría contra un buen equipo. Es una gran victoria, la mejor noche en mi carrera con Inglaterra”, aseguró.

Luego de los festejos durante la noche y asimilar la victoria, el equipo del país de la rosa estará enfocado en su próximo rival, a lo que Bellingham señaló no había una preferencia entre Brasil y Noruega, aceptando que cualquiera de los dos que avanzara, en esta caso los vikingos, representaría otro reto complicado.

“No sé si sea más duro que Brasil. Obviamente tienen mucho talento de un lado y del otro con Haaland, Odegaard, tienen mucha clase y será un partido difícil. Ya nos tocó jugar en la altura, ahora vamos al calor de Miami, pero para ser campeones el mundo es necesario superar esa clase de cosas”, expresó el jugador del Real Madrid.

CT