La eliminación de México del Mundial 2026 duele, pero las recientes declaraciones de Thomas Tuchel revelan el verdadero impacto de este histórico partido. Si te preguntas cómo se vivió el drama desde el banquillo rival, las palabras del técnico inglés te darán una nueva perspectiva sobre el encuentro llevado a cabo en el Estadio Ciudad de México.

El Mundial 2026 ha dejado una huella imborrable tras el vibrante encuentro donde la Selección de Inglaterra venció 3-2 a la Selección Mexicana. Este duelo de octavos de final no solo definió un pase a la siguiente ronda, sino que se convirtió en una auténtica batalla de resistencia física y mental.

Thomas Tuchel, el estratega alemán al mando del conjunto británico, rompió el silencio en una rueda de prensa que dejó a todos boquiabiertos. Lejos de mostrar arrogancia por la victoria, el técnico ofreció un discurso lleno de respeto y profunda admiración hacia el equipo rival y su apasionada afición.

¿Qué ocurrió exactamente y cómo lo lograron? Inglaterra logró sobreponerse a un escenario adverso en la Ciudad de México, asegurando su boleto a cuartos de final. El cómo resistieron es lo que verdaderamente ha cautivado a la prensa internacional y a los propios aficionados al fútbol.

"No se siente como un partido de octavos, se siente como si hubiéramos ganado la final", confesó el entrenador con evidente emoción ante los micrófonos. Esta declaración subraya la inmensa presión que sintieron los europeos al pisar uno de los recintos más imponentes y exigentes del balompié mundial.

El momento más conmovedor de la noche llegó cuando el timonel se refirió al público local que no dejó de alentar. "Casi siento que tenemos que pedir perdón porque vimos la pasión y la emoción de su gente", afirmó, reconociendo el dolor de los miles de seguidores que abarrotaron las gradas.

El peso histórico del Coloso de Santa Úrsula

Jugar en el Estadio Ciudad de México nunca es una tarea sencilla para los visitantes, y los números históricos respaldan esta contundente afirmación. Antes de este fatídico encuentro, el combinado tricolor solo había registrado dos derrotas en 89 partidos oficiales disputados en este mítico escenario, un récord verdaderamente envidiable.

Para los ingleses, el imponente recinto también guardaba fantasmas del pasado que necesitaban exorcizar de una vez por todas. Fue en este mismo césped donde sufrieron la dolorosa y polémica eliminación ante Argentina en el Mundial de 1986, un recuerdo que pesaba fuertemente en la memoria colectiva del equipo.

"La historia de Inglaterra en este estadio era muy triste y hoy hicimos las paces", reflexionó el técnico tras el silbatazo final. Sabían perfectamente lo que significaba romper esa racha negativa y salir victoriosos ante un anfitrión que jamás había perdido un duelo mundialista jugando en su propia casa.

Un desafío contra la altitud y la adversidad

El partido estuvo marcado por obstáculos desde antes de que rodara el balón, comenzando con un retraso de una hora debido a una fuerte tormenta. A esto se sumó el reto físico que representa la altitud de la capital, un factor ambiental que siempre juega a favor de los locales.

La situación se complicó aún más para los europeos cuando sufrieron la expulsión del defensa Jarell Quansah apenas al minuto 54. Jugar con un hombre menos durante gran parte del segundo tiempo obligó al equipo a replegarse estratégicamente y defender su valiosa ventaja con uñas y dientes.

A pesar de la evidente inferioridad numérica, la plantilla mostró una resiliencia admirable para mantener el marcador 3-2 a su favor hasta el final. El estratega destacó la "voluntad, unión y mentalidad" de sus pupilos para soportar el asedio constante de la ofensiva mexicana en los últimos minutos del encuentro.

Sin embargo, no todo fue alegría en el campamento inglés, ya que la intensidad del festejo trajo consecuencias físicas inesperadas. Se confirmó que el experimentado mediocampista Jordan Henderson sufrió una lesión seria en la muñeca durante las celebraciones, un trago amargo en medio de la euforia por la clasificación.

Lo que sigue para los Tres Leones

Con el anhelado boleto a cuartos de final asegurado, la escuadra británica ya tiene la mira puesta en su próximo gran desafío ante Noruega. Para entender mejor el desenlace de esta justa mundialista y lo que depara el futuro, aquí te dejamos una lista de puntos clave:

El marcador final: Inglaterra superó 3-2 a México en un duelo lleno de volteretas y emociones al límite.

Inglaterra superó 3-2 a México en un duelo lleno de volteretas y emociones al límite. La adversidad superada: Los europeos resistieron la fuerte lluvia, la altitud y jugaron con 10 hombres durante casi 40 minutos.

Los europeos resistieron la fuerte lluvia, la altitud y jugaron con 10 hombres durante casi 40 minutos. El veredicto del DT: Tuchel calificó el triunfo como un resultado "heroico" y equiparable a ganar una final de copa.

Tuchel calificó el triunfo como un resultado "heroico" y equiparable a ganar una final de copa. El próximo paso: El equipo viajará a Miami para enfrentar a Noruega el 11 de julio, tras 24 horas de descanso absoluto sin analizar videos del rival.

CT