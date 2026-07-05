Julián Quiñones volvió a responder en el momento más complicado para la Selección Mexicana. El delantero apareció cuando el Tricolor perdía 2-0 frente a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y marcó el tanto que devolvió la esperanza al Estadio Ciudad de México.

Aunque el festejo fue mesurado debido a la desventaja en el marcador, la anotación tuvo un enorme valor histórico, ya que permitió al atacante alcanzar una de las marcas más importantes para un futbolista mexicano en los Mundiales.

Quiñones iguala a Chicharito y al Matador Hernández

Con su gol frente a Inglaterra, Julián Quiñones llegó a cuatro anotaciones en Copas del Mundo, igualando el registro de Javier "Chicharito" Hernández y Luis "Matador" Hernández como los máximos goleadores mexicanos en la historia de los Mundiales.

El atacante, que disputa su primera Copa del Mundo con México, ha tenido un torneo sobresaliente y se ha convertido en el principal referente ofensivo del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Los cuatro goles de Julián Quiñones en el Mundial 2026

Quiñones ha construido su histórica marca a lo largo de esta Copa del Mundo con anotaciones ante:

Sudáfrica

República Checa

Ecuador

Inglaterra (octavos de final)

Cada uno de esos goles ha sido clave para el avance de la Selección Mexicana en el torneo.

Un récord que podría romper muy pronto

Tras decidir representar a México por encima de Colombia, país donde nació, Quiñones se ha consolidado rápidamente como uno de los delanteros más importantes del combinado nacional.

Ahora está a solo un gol de convertirse en el máximo anotador mexicano en la historia de las Copas del Mundo, un récord que podría romper si el Tricolor continúa avanzando en el torneo.

Así consiguieron sus goles Chicharito y el Matador

Javier "Chicharito" Hernández consiguió sus cuatro anotaciones mundialistas repartidas en tres ediciones:

Sudáfrica 2010: 2 goles

Brasil 2014: 1 gol

Rusia 2018: 1 gol

Por su parte, Luis "Matador" Hernández marcó sus cuatro tantos durante el Mundial de Francia 1998, torneo en el que firmó una de las actuaciones individuales más recordadas de un delantero mexicano, aunque también formó parte de la selección que disputó Corea-Japón 2002.

Quiñones busca hacer historia con México

Con apenas su primera participación mundialista, Julián Quiñones ya comparte el liderato histórico de goleo para México en Copas del Mundo y está a una sola anotación de quedarse en solitario con ese registro, consolidándose como una de las grandes figuras del Mundial 2026 y del futbol mexicano.

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