La tensión en Sudamérica sigue en ascenso entre Colombia y Estados Unidos, cuyos presidentes han decidido resolver sus diferencias a través de los medios de comunicación e incluso las redes sociales.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que “no es rey en Colombia” y que su gobierno no va a hacer concesiones, sino a “exigir”, en medio de la escalada de tensiones diplomáticas entre ambos países por la lucha antidrogas.

“Dijo Trump: ‘Colombia está fuera de control’. Pues claro que está fuera de control, de él. En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia, aquí no aceptamos reyes, punto”, afirmó Petro en una entrevista con el periodista Daniel Coronell de Univision.

El mandatario colombiano dijo, en otro momento, que “en el siglo XXI algunos creen que se pueden volver reyes y virreyes, y en repúblicas no es posible”, y agregó: “Aquí se le corta la cabeza a los reyes si llegan con actitud de rey”.

El sábado pasado, miles de personas salieron a protestar en Estados Unidos en la mayor manifestación desde el regreso de Trump al poder en enero pasado, bajo el lema de ‘No Kings’ (No queremos reyes), en alusión a la percepción de que el presidente actúa como un monarca y recuerda que el país norteamericano se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano.

Petro se reunió en Bogotá con el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, a quien llamó a consultas para analizar la nueva crisis diplomática entre ambos países y, según adelantó en la entrevista, tiene previsto reunirse también con el encargado de negocios estadounidense en Colombia, John McNamara, quien le traerá “razones oficiales”.

El jefe de Estado dejó claro, sin embargo, que no está dispuesto a hacer concesiones: “Yo no voy a conceder, voy a exigir. Pero si Colombia ya concedió todo, no tiene que conceder más”, afirmó, y añadió que sigue el ejemplo de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, quienes han mantenido firmeza sin romper puentes con Estados Unidos.

“Te paras firme y erguido, no te arrodillas. Jamás te debes arrodillar”, sentenció Petro.

El último choque diplomático entre Colombia y Estados Unidos estalló el 19 de octubre, cuando Trump anunció el fin de la ayuda financiera al país sudamericano por su supuesta inacción en la lucha antidrogas, acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico” y advirtió que planeaba imponer represalias comerciales.

Petro, quien ha intensificado sus críticas a Trump desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, calificó al inquilino de la Casa Blanca de “grosero e ignorante con Colombia” y su Gobierno anunció que acudirá a “todas las instancias internacionales” para defender la soberanía nacional que considera “amenazada”.

“Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el Ejército colombiano para invadir Venezuela. No señor, ¿a qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana que hay cuatro millones? Para que los maten como en Gaza”, dijo el mandatario.

Empresarios colombianos piden prudencia

El deterioro de la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia ha provocado advertencias de los principales gremios sudamericanos sobre los riesgos económicos.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, advirtió que la nueva crisis diplomática, en su opinión “provocada innecesariamente por Petro y su Gobierno”, va a “tener consecuencias nefastas” y podría afectar a más de cinco millones de trabajadores vinculados al sector agroexportador.

En la misma línea se expresaron ayer la Asociación Nacional de Empresarios y la Federación Nacional de Cafeteros, los principales gremios empresarial y cafetero del país, que pidieron a Petro actuar con “responsabilidad” y reabrir el diálogo con Trump para restablecer los canales diplomáticos y evitar un golpe al comercio bilateral.

“Prudencia, rigor jurídico y anteponer el bienestar de los colombianos a las ideologías”, pidió la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.

Una relación entre tensiones

Las tensiones entre ambos países se han agudizado por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Petro ha denunciado que los ataques letales contra embarcaciones acusadas de transportar drogas son desproporcionados y constituyen un “asesinato”.

Mientras Trump se refirió a Petro como un “capo de las drogas” que tiene “bajos índices de aprobación y es muy impopular”. Advirtió que “más le vale” a Petro frenar operaciones del narcotráfico “o Estados Unidos las cerrará por él, y no lo hará de manera amable”.

Trump también aseguró que anunciaría nuevos aranceles, lo cual afectaría más a Colombia, cuyo principal socio comercial es EU, dado que ya lidia con tarifas del 10% como parte del alza arancelaria general que el mandatario derechista aplicó a múltiples países al inicio de su Gobierno.

El mandatario colombiano propuso el lunes a Trump retirar los aranceles, en vez de aumentarlos, para “fortalecer la producción lícita agraria”, según dijo en la red social X.

