La Liga MX tiene la reputación de ser imprevisible y de que con su formato de Liguilla motiva la competitividad, especialmente desde la implementación del formato de torneos cortos en el año de 1996. Lograr un campeonato es una proeza en el futbol mexicano, pero conseguir el bicampeonato -ganar dos títulos de liga consecutivos- es un verdadero reto, lo que ha sido reservado solo para los equipos que demuestran la máxima consistencia y mentalidad ganadora en el periodo de un año.

Con la reciente consagración del Toluca, anoche, en la gran final ante Tigres del Torneo Apertura 2025, el exclusivo club de los bicampeones de la era moderna en el balompié de Primera División de nuestro país, ha sumado a un nuevo miembro. En EL INFORMADOR repasamos la lista histórica de los clubes que han logrado esta hazaña.

Bajo la dirección del "Turco" Antonio Mohamed, los Diablos Rojos del Toluca escribieron la noche del 14 de diciembre su nombre en la historia de la Liga MX al conquistar el título del Apertura 2025, repitiendo la gesta conseguida en el Clausura 2025.

El camino de los "choriceros" demostró solidez y jerarquía, culminando en una dramática final contra Tigres que se definió en una larga tanda de penales. Este doblete le permite a los de la capital mexiquense alcanzar una marca histórica, sumándose a los clubes que han logrado repetir el campeonato de forma consecutiva desde 1996.

Desde 1996, solo cinco equipos han logrado la difícil misión de coronarse campeones dos veces al hilo:

Equipos bicampeones en la era de los torneos cortos de la Liga MX

Pumas

Torneos Clausura 2004 y Apertura 2004

Los Pumas tienen el honor de ser el primer equipo en la historia de los torneos cortos en alcanzar el bicampeonato. Bajo la dirección técnica de la leyenda, Hugo Sánchez, el equipo universitario derrotó a Chivas en el Clausura 2004 y a Monterrey en el Apertura 2004, marcando una época dorada de cantera y pundonor.

León

Torneos Apertura 2013 y Clausura 2014

La "Fiera" de Gustavo Matosas se convirtió en el segundo bicampeón de la era moderna. El equipo desplegó un futbol ofensivo y espectacular, venciendo al América en la final del Apertura 2013 y superando al Pachuca en el Clausura 2014. León demostró que el buen juego y la ambición pueden superar la volatilidad del formato de competencia, ya que nadie los veía como favoritos en su segunda corona.

Atlas

Torneos Apertura 2021 y Clausura 2022

El Atlas protagonizó una de las historias más emocionante del futbol mexicano. Tras más de 70 años de sequía, los Zorros, dirigidos por el argentino Diego Cocca, no solo levantaron el trofeo del Apertura 2021 ante León, sino que repitieron la hazaña en el Clausura 2022 frente a Pachuca. Este bicampeonato no solo rompió la "maldición", sino que consagró una época inolvidable para la fiel afición rojinegra que esperó mucho tiempo y repitió poco después.

América

Torneos: Apertura 2023 y Clausura 2024 (no conformes, ganaron el Apertura 2024, logrando el primer u único tricampeonato en la era moderna)

Las Águilas del América, de la mano del brasileño André Jardine, lograron el bicampeonato al coronarse en el Apertura 2023 (vs Tigres) y el Clausura 2024 (vs Cruz Azul). Posteriormente, hicieron historia al conquistar un inédito tricampeonato con el Apertura 2024. Su éxito demostró una continuidad competitiva y un dominio absoluto en la Liga MX.

Toluca

Torneos Clausura 2025 y Apertura 2025

Con su victoria sobre Tigres en el Apertura 2025, el Toluca vuelve a la cima y se une a este listado de élite. Este bicampeonato consolida al club como uno de los más ganadores del futbol mexicano, solo detrás de América y empatado con Chivas, confirmando un proyecto deportivo sólido y una mentalidad a prueba de fuego.

Así queda el selecto club de los bicampeones de los torneos cortos en la Liga MX

Equipo | Torneos de Bicampeonato (Torneos Cortos)

Pumas | Clausura 2004 y Apertura 2004

León | Apertura 2013 y Clausura 2014

Atlas | Apertura 2021 y Clausura 2022

América | Apertura 2023 y Clausura 2024

Toluca | Clausura 2025 y Apertura 2025

