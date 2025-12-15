Toluca, un equipo de época: Antonio Mohamed celebra su lugar en la historia del fútbol mexicano

Toluca se consolidó como el segundo equipo más ganador del fútbol mexicano tras conquistar el Torneo Apertura 2025 frente a Tigres. Ante este logro histórico, el director técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, celebró el bicampeonato y destacó que los títulos obtenidos este año consolidan a este grupo como un verdadero equipo de época.

“Que disfruten, que esto no se dio nunca en toda la historia, es el segundo equipo más ganador de México. Este grupo va a descansar, se va a recuperar y va a ir por más. Este grupo quiere seguir ganando.

“Ya somos de época por este año glorioso. Pocos equipos en un año han hecho esto, seguiremos cosechando, buscando triunfos, queremos seguir ganando, nos gusta estar en este escenario. Tengo contrato con Toluca, por lo menos hasta junio estaré acá y estoy muy comprometido con el club. Estoy muy feliz, me han dado todo lo que quiero y estoy muy feliz acá”, reveló.

Mohamed también reflexionó sobre los logros obtenidos, resaltando la fortaleza del plantel y los momentos clave, además de reconocer el trabajo del entrenador de Tigres en esta final.

“Fue espectacular, solo nos faltó la Leagues Cup. Ganamos cuatro títulos, fue soñado: dos títulos de liga, sabiendo lo difícil que es aquí en México, enfrentando a los rivales que enfrentamos. Me siento muy identificado con este grupo de jugadores; Alexis en una pierna, los penales no los vi. Felicitar a Guido, tiene una carrera grandísima por delante, seguramente va a ganar muchos títulos”, agregó.

Finalmente, el técnico destacó la templanza del equipo y el apoyo de la directiva, enfatizando en que fueron el mejor equipo del año.

“Los títulos siempre avalan. No siempre que ganas tienes la razón, pero este año fuimos los mejores. El gol tempranero fue un golpe fuerte, pero el equipo mostró mucha templanza. Estoy muy contento, con la familia cerca, con este grupo de jugadores, con esta directiva que apoya. Estoy muy contento”, concluyó.

