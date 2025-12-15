Muchas personas ya está haciendo cuentas y planeando sus actividades financieras, incluyendo la fecha de cobro de la Pensión IMSS de enero del próximo año. Este es un derecho para los trabajadores mexicanos amparados por la Ley de 1973. Aunque el pago de diciembre cayó hace relativamente poco, la mira está puesta ahora en cuándo depositarán el dinero correspondiente al primer mes de 2026, lo que podría ser solo un poco después de lo normal, al menos considerando que el instituto así lo ha estado haciendo el último año.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión IMSS de enero 2026?

El IMSS acostumbra a pagar las pensiones el primer día de cada mes. No obstante, en enero de 2026, el calendario laboral ajusta esto, ya que aunque el día 1 cae en jueves, es un día de descanso obligatorio e inhábil debido a la celebración de Año Nuevo.

Según la página oficial del IMSS, si el primer día del mes es inhábil, el pago se efectúa al día siguiente hábil. Dado que esta situación no se presenta en esta ocasión, el pago se realizará el viernes 2. Justo así lo establece el calendario publicado en la página oficial.

ESPECIAL / IMSS

Para quienes no han cobrado diciembre 2025

Quienes aún no hayan recibido su pensión de diciembre de 2025 pueden verificar el estado de su depósito directamente en su banco o acudir a la ventanilla. Si detectan alguna irregularidad, es importante contactar al IMSS para resolver el inconveniente.

Este cambio en la fecha del pago del primer ingreso de 2026 subraya la importancia de la planificación financiera, sobre todo para quienes dependen de esta prestación como ingreso mensual principal. A pesar de que el retraso sería de apenas un día, se debe considerar este tipo de eventualidades para prevenir inconvenientes.

Para conocer la fecha exacta del pago de la pensión de enero de 2026, así como cualquier actualización relevante y la confirmación oficial, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del IMSS.

