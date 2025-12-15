Después de convertirse en la figura del Toluca tras la obtención del bicampeonato ante Tigres, Alexis Vega dedicó el título a la afición de Chivas, asegurando que fue una revancha tras la final perdida en el Estadio AKRON durante el Torneo Clausura 2023.

“Muy contento de poder dar esta revancha aquí en mi casa. Tigres me debía una, me la quitó con mis Chivas, no la pude levantar allá en el AKRON, pero esto también va para los Chivermanos, que siempre estuvieron conmigo en todo momento”, señaló Vega en entrevista con FOX.

El delantero también dejó en claro que no le preocupa si al Toluca no se le considera un equipo grande, pues ahora se han convertido en “el grande incómodo” del fútbol mexicano.

“A nosotros lo que nos importa es que nos descataloguen como ganadores, eso es lo más importante. Trataremos de seguir por este camino y, bueno, el Toluca va a ser el grande incómodo para muchos”, agregó.

Sobre el futuro inmediato, Vega reconoció que podría ausentarse en la próxima liguilla debido a la concentración con la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo, pero confía plenamente en que el equipo seguirá luchando por el tricampeonato.

“Esa es la idea, pero sabemos que también está el Mundial. Si Dios quiere, estaremos en la lista y puede que no disputemos otra liguilla, pero sé que tengo un gran plantel. Por ahí creo que van a traer varios refuerzos para esa posición y juegue quien juegue, no tengo duda de que este equipo está para pelear el tricampeonato”, concluyó.

