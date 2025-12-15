La Pensión Bienestar es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México que beneficia a millones de personas en nuestro país cada bimestre. Tras el depósito correspondiente al periodo noviembre-diciembre, los beneficiarios están a la espera de la fecha de pago de enero de 2026, el primer bimestre del año.

De acuerdo con la programación utilizada en depósitos anteriores, el siguiente pago debería comenzar a partir del primer día hábil de enero, que en este caso es el viernes 2. Sin embargo, se rumora que se recorrería al lunes 5 para realizar los depósitos durante toda esa semana. La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, suele anunciar las fechas exactas a través de los canales oficiales y redes sociales de la Secretaría, algo que hasta el momento no ha sucedido. Por lo tanto, los calendarios que circulan en esta y otras notas son tentativos.

¿Cuáles son los programas de la Pensión Bienestar?

Para 2026, se proyecta un aumento en el monto de los pagos correspondientes a los diferentes programas de la Pensión Bienestar. Los programas que otorgan apoyo económico a sectores vulnerables de la población incluyen:

Personas Adultas Mayores

Personas con Discapacidad

Mujeres Bienestar

Estos apoyos buscan fortalecer la economía familiar y elevar la calidad de vida de los sectores más vulnerables a nivel nacional.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar enero 2026

Hasta el momento, solo se ha divulgado un calendario tentativo para el programa de pagos del primer bimestre de 2026. Las personas beneficiarias podrán realizar el cobro a partir de la fecha que les corresponda, la cual se asigna según la letra inicial de su primer apellido. Es importante recordar que estas fechas aún no son oficiales y se actualizarán en esta nota tan pronto como sean publicadas:

Fecha de depósito | Letra inicial

Lunes 5 de enero | A

Martes 6 de enero | B

Miércoles 7 de enero | C

Jueves 8 de enero | C

Viernes 9 de enero | D, E, F

Lunes 12 de enero | G

Martes 13 de enero | G

Miércoles 14 de enero | H, I, J, K

Jueves 15 de enero | L

Viernes 16 de enero | M

Lunes 19 de enero | M

Martes 20 de enero | N, Ñ, O

Miércoles 21 de enero | P, Q

Jueves 22 de enero | R

Viernes 23 de enero | R

Lunes 26 de enero | S

Martes 27 de enero | T, U, V

Miércoles 28 de enero | W, X, Y, Z

El jueves 1 de enero de 2026 no habrá pagos, ya que ese es un día festivo oficial y no hay operaciones bancarias por ser Año Nuevo.

Requisitos para registrarse en la Pensión Bienestar

Las personas interesadas en incorporarse al programa deberán acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación, siempre y cuando haya convocatoria:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, Inapam o carta de identidad).

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Número telefónico de contacto

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, se solicita también un certificado médico expedido por una institución pública de salud.

Tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad pueden designar a un auxiliar que los represente en el trámite. Este auxiliar deberá presentar la misma documentación para completar el registro.

Para resolver dudas o conocer el calendario oficial de pagos, que en este caso solo es tentativo, se recomienda consultar directamente los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, donde se publican las fechas exactas y las convocatorias para nuevos registros.

