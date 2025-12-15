Las imágenes finales de la búsqueda de Postemporada de los Chiefs de Kansas City resultaron ser Patrick Mahomes siendo auxiliado en su camino al vestuario con lo que resultó ser un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, con una toalla blanca sobre su cabeza, y el quarterback suplente Gardner Minshew lanzando una intercepción a Derwin James que le dio a los Chargers de Los Ángeles una victoria de 16-13 sobre uno de sus mayores rivales.

Justin Herbert, jugando con una mano izquierda rota, había ayudado a los Chargers a tomar la delantera con una remontada en la segunda mitad, pero Kansas City recuperó el balón con una oportunidad más. Mahomes estaba corriendo hacia la línea lateral y lanzando el balón fuera cuando fue derribado por el liniero defensivo Da’Shawn Hand, dejando al dos veces MVP sujetándose la rodilla izquierda.

Los Chiefs (6-8) ya tienen garantizado ver los Playoffs por televisión por primera vez desde 2014.

Gardner Minshew será el quarterback de los Chiefs durante los últimos tres juegos de la temporada. Uno de ellos es un enfrentamiento en horario estelar con los Broncos de Denver en la noche de Navidad.

“Haré lo que los entrenadores me pidan”, dijo Minshew, “e intentaremos ganar algunos juegos”.

CT