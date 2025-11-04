El pasado domingo 2 de noviembre concluyó la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el partido entre Chivas y Pachuca . Oficialmente, se acerca la última fecha del certamen deportivo, lo que se traduce como la oportunidad final para que algunos equipos logren la clasificación directa a la Liguilla o, cuando menos, integrarse a las filas del Play In. Por desgracia, algunas escuadras de la liga mexicana están fuera de la competencia aun antes de jugar la Fecha 17 .

De cara al final de la Fase Regular del Apertura 2025, la Máquina del Cruz Azul y Toluca ocupan los dos primeros lugares de la tabla, sumando 35 y 34 puntos, respectivamente. A los Cementeros les bastará el triunfo ante Pumas de la UNAM para mantenerse en la cima, mientras que los Diablos Rojos podrían destronar al líder de la lista si este falla en la Fecha 17 y si también gana su encuentro contra las Águilas del América .

Los primeros seis puestos en la tabla general de la Liga MX previo a la Fecha 17. ESPECIAL / Liga MX

Tras la victoria ante los Tuzos de Pachuca, Chivas logró mantenerse en la sexta posición de la tabla general, lo que mantiene al equipo liderado por Gabriel Milito en la clasificación directa del torneo, sin embargo, el Rebaño Sagrado está obligado a no perder en su próximo encuentro contra Rayados de Monterrey .

En este último “jalón”, Chivas deberá a sumar otros tres puntos en el torneo, o bien, empatar para mantener su lugar dentro de la Liguilla.

Juárez FC , por su parte, podría desplazar al equipo de Guadalajara si este pierde el partido contra Monterrey y, a la vez, los Bravos ganan el partido contra los Gallos Blancos de Querétaro .

Equipos clasificados en el Play In

Pachuca y Tijuana ya están dentro del Play In del Apertura 2025 pese a que perdieron ante Chivas y Pumas, respectivamente. Solo queda un puesto disponible que se disputará entre Pumas, Santos Laguna, los Zorros del Atlas, Querétaro, el Atlético de San Luis y los Rayos del Necaxa .

Pumas de la UNAM partirán con ventaja en la Fecha 17 para quedarse con el último lugar del Play In del Apertura 2025. ESPECIAL / Liga MX

Clubes eliminados del torneo

Por desgracia, la esperanza de quedarse en el torneo terminó para los clubes que ya se posicionan en el fondo de la tabla general. Mazatlán FC llegará a la última fecha con 13 puntos, mismos que suma el Club León . En el final de la lista se encuentra el equipo de los Camoteros de Puebla con a penas 9 unidades.

El torneo ya terminó para estos equipos incluso antes de jugar la Jornada 17 del Apertura 2025, que comenzará este viernes 7 de noviembre en punto de las 19:00 horas con el partido entre Juárez y Querétaro .

