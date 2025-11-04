El fichaje de Matías Cóccaro llegó al Atlas como una apuesta para fortalecer el ataque y devolverle al equipo un referente ofensivo capaz de competir por la titularidad. Sin embargo, el delantero uruguayo ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores fiascos recientes de la institución.

Su contratación, procedente de la MLS para el Clausura 2025, generó expectativas moderadas, pero suficientes para pensar que tendría un rol protagónico. Hoy, tras dos torneos, su aporte ha sido escaso, intermitente y marcado más por indisciplinas que por actuaciones decisivas.

Cóccaro nunca logró ganarse un lugar en el once inicial. Ni con Gonzalo Pineda, quien lo recibió a su llegada, ni con Diego Cocca, su actual técnico. La falta de minutos, más allá de su bajo rendimiento, también pasa por la competencia directa: adelante tiene al goleador Uros Djurdjevic, campeón de goleo el torneo pasado y vigente referente ofensivo, además del mexicano Eduardo Aguirre, quien ha demostrado mayor dinámica y utilidad para el equipo. En ese escenario, el uruguayo siempre fue considerado la tercera opción.

Su paso por la Liga MX ha dejado cifras preocupantes para un delantero. En el Apertura 2025, Cóccaro ha disputado 13 de los 16 partidos del certamen, pero solo uno como titular. Apenas suma 207 minutos y un gol, además de dos tarjetas amarillas y una expulsión. Ha jugado apenas el 14.38% del total de minutos posibles, un registro pobre para alguien contratado para marcar diferencia. Lo más alarmante es que tiene la misma cantidad de expulsiones que de goles, una estadística que refleja más frustración que efectividad.

Desde su arribo al Atlas, acumula 25 partidos de 34, de los cuales solo en uno inició como titular. En total suma 422 minutos distribuidos en dos torneos y apenas dos goles, uno por certamen. Su expediente disciplinario incluye cuatro amarillas y una expulsión. Incluso en la Leagues Cup 2025, donde tuvo la oportunidad de mostrarse, jugó dos partidos, uno como titular, marcó un gol ante Orlando City, pero también volvió a ser expulsado.

A sus 27 años, Matías Cóccaro se encuentra en un punto crítico de su carrera. Su paso por Atlas está marcado por la irregularidad, el bajo impacto y la poca confianza de los técnicos. La directiva tendrá que evaluar si insistir en un proyecto que no ha dado frutos o buscarle salida en el próximo mercado.

Numeralia de Matías Cóccaro

Partidos con Atlas (Liga MX): 25

Minutos jugados: 422

Partidos como titular: 1

Goles en Liga MX: 2

Tarjetas amarillas: 4

Expulsiones: 1

Apertura 2025: 13 juegos, 207 minutos, 1 gol

Porcentaje de minutos jugados en Apertura 2025: 14.38%

Leagues Cup 2025: 2 partidos, 112 minutos, 1 gol, 1 expulsión

