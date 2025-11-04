Un par de desatenciones defensivas impidieron que la Selección Mexicana consiguiera su primer triunfo en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 , al caer 1-2 ante su similar de Corea del Sur . Aunque México fue ligeramente mejor que su oponente, la falta de contundencia y los errores en la zaga terminaron por condenarlo a debutar con una derrota en el certamen.

La escuadra dirigida por Carlos Cariño presentó un comienzo propositivo al ataque. Siendo superior que los asiáticos, amedrentó en varias ocasiones la portería rival, pero no tuvo éxito ante la falta de claridad en el último toque. No obstante, cuando mejor estaba jugando el Tri, un error defensivo en tiro de esquina le concedió a Corea del Sur irse arriba en el marcador al 19’ con un cabezazo de Hyeon-bin Koo.

Pese a ese revés, los aztecas no bajaron los brazos y la intensidad persistió, ahora con la responsabilidad de encontrar el gol que igualara el resultado. Después de varias opciones de gol fallidas, Luis Gamboa sacó un centro magistral para que Aldo De Nigris lo encontrara en el corazón del área y lanzándose de palomita puso el 1-1 al 44’.

Sin embargo, todo el dominio que se había construido en el encuentro por parte de los mexicanos, se desmoronó con otro descuido en la zona baja. En un intento fallido por cortar una jugada en el ataque de los surcoreanos, el arquero Santiago López tuvo una salida precipitada, dejando sola la portería y a la merced de Ian Nam , quien no desaprovechó el regalo mandando el esférico al fondo de las redes al 49’.

Tras recuperar la ventaja, Corea del Sur se replegó con un bloque defensivo sólido, que logró neutralizar a los atacantes tricolores. A la Selección Mexicana le costó generar peligro en el área rival, en gran medida por la atención y orden de la zaga asiática, que frenó cualquier intento ofensivo. A ello se sumó la falta de claridad de los aztecas, incapaces de replicar el poderío mostrado en el primer tiempo.

Con mucho camino por recorrer, México deberá enfocarse en su siguiente encuentro para no complicarse sus aspiraciones en la competencia. Su siguiente compromiso será el viernes 7 de noviembre a las 8:45 horas, cuando se enfrente a Costa de Marfil.

