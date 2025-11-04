Chivas alcanza ocho triunfos y busca igualar su mejor marca reciente ante Rayados

El Club Deportivo Guadalajara vive uno de sus mejores momentos en el Apertura 2025. Con el triunfo más reciente, las Chivas han alcanzado ocho victorias en el torneo, una cifra que no conseguían desde el Clausura 2024, cuando bajo el mando de Fernando Gago, registraron nueve partidos ganados en total.

Ahora, el equipo tapatío tiene la oportunidad de igualar esa marca este sábado 8 de noviembre, cuando reciba a Monterrey en el Estadio Akron a las 17:07 horas, en un duelo que podría confirmar su regreso al protagonismo.

El contexto hace que el enfrentamiento ante Rayados tenga un doble valor, ya que Chivas no solo puede alcanzar su noveno triunfo del torneo, sino también sellar su pase directo a la Liguilla, algo que no logra desde hace dos campañas. En el Apertura 2024 tuvo que acceder mediante el Play-In; mientras que, en el Clausura 2025 se quedó fuera de las rondas de eliminación.

Ahora, el panorama es distinto. Tras un inicio de campaña con altibajos y cuestionamientos sobre su desempeño, Gabriel Milito ha logrado estabilizar al Guadalajara. Desde su llegada, el técnico argentino ha dirigido 19 partidos oficiales entre Liga MX y Leagues Cup, de los cuales ha ganado nueve, para una efectividad del 47.3%. Más allá de los números, su gestión empieza a reflejarse en la solidez del equipo, especialmente en la zona defensiva.

El Rebaño ha mostrado una clara evolución en las últimas semanas, puesto que ha ganado seis de sus últimos siete encuentros disputados, demostrando una mejoría tanto en funcionamiento colectivo como en confianza. Uno de los aspectos más destacados del resurgir rojiblanco ha sido su consistencia defensiva, debido a que el equipo solo ha recibido un gol en los últimos 268 minutos de juego.

El próximo compromiso frente a Monterrey no solo representa una oportunidad de sumar tres puntos más, sino también la posibilidad de igualar la mejor marca reciente del club y asegurar su boleto directo a la Fiesta Grande. Un triunfo consolidaría el repunte del conjunto rojiblanco y confirmaría que el trabajo de Milito empieza a rendir frutos en un equipo que, después de varios torneos de decepciones, parece reencontrarse con su mejor versión.

Victorias de Chivas en Fase Regular en los últimos cinco torneos

Clausura 2025 | 5 victorias | No clasificó a Fase Final

Apertura 2025 | 7 victorias | Disputó Play-In

Clausura 2024 | 9 victorias | Clasificación directa a Liguilla

Apertura 2023 | 8 victorias | Clasificación directa a Liguilla

Clausura 2023 | 10 victorias | Clasificación directa a Liguilla

SV