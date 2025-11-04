México Femenil Sub-17 busca el pase a la Final frente a Países Bajos

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 está a un paso de hacer historia nuevamente. Este miércoles a las 13:00 horas, el conjunto dirigido por Miguel Gamero buscará su pase a la Gran Final del Mundial Sub-17 Femenil cuando se enfrente a Países Bajos, un rival al que ya derrotó durante la fase de grupos por 1-0, con gol de Citlalli Reyes.

El destino quiso que ambas selecciones se reencontraran en una instancia decisiva, aunque ahora el escenario luce completamente distinto. México llega con la motivación de haber mostrado una de las defensas más sólidas del torneo; mientras que, las neerlandesas han demostrado un carácter a prueba de fuego al superar dos eliminatorias consecutivas desde los once pasos.

Este próximo encuentro adquiere tintes de revancha para las europeas, que han ido de menos a más en el torneo. Países Bajos impuso sus condiciones ante dos potencias dentro del futbol femenino. Primero, en Octavos de Final, eliminó a Estados Unidos en una dramática tanda de penales, y repitió la dosis en Cuartos, dejando fuera a Francia.

Por su parte, México ha seguido una ruta distinta pero igual de exigente. Venció 1-0 a Paraguay, y después superó a Italia desde el manchón penal, mostrando temple en los momentos decisivos y haciéndose fuerte a través de la portera Valentina Murrieta, quien atajó tres penales contra las italianas.

Precisamente, uno de los pilares para que México se encuentre en esta instancia ha sido Murrieta, ya que se ha convertido en la figura del torneo para el combinado nacional. Con reflejos felinos, liderazgo y seguridad bajo los tres postes, Valentina suma ya cuatro partidos consecutivos sin recibir gol en el tiempo reglamentario, una marca que refleja el compromiso defensivo del equipo.

El duelo ante Países Bajos no será sencillo. Las europeas llegan con confianza y con la lección aprendida del enfrentamiento anterior, pero México ha demostrado tener carácter, disciplina y un bloque defensivo capaz de competir con cualquiera, características con las cuales buscará repetir el logro del Mundial Sub-17 Femenil de Uruguay 2018 cuando llegó a la Final.

Horario, fecha y transmisión

Miércoles 5 de noviembre

Países Bajos vs México | 13:00 horas

Transmisión: TUDN, VIX y FIFA+

YC