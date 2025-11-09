Este domingo 9 de noviembre, Santos Laguna recibirá a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Corona para disputar el último partido de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. A pesar de que estas dos escuadras serán las encargadas de concluir la Fase Regular del certamen, los equipos tienen fuera de su alcance un lugar en la Liguilla, por lo que te diremos qué equipos ya se encuentran en la clasificación directa y cuáles se jugarían un lugar allí en el Play In.

El pasado sábado 8 de noviembre, se disputaron cinco partidos importantes que definieron el rumbo de seis escuadras que se encontraban disputando un lugar en la calificación directa del Apertura 2025. Entre estos equipos estuvo Chivas de Guadalajara , que buscaba mantener su lugar en el último puesto de la Liguilla previo a enfrentarse contra Rayados de Monterrey .

¿Qué equipos están dentro de la Liguilla del Apertura 2025?

La escuadra de Gabriel Milito , tras dominar el encuentro ante Monterrey y marcar una diferencia de 4-2, se mantuvo en la sexta posición de la tabla general, lo que le aseguró un lugar dentro de la Liguilla del Apertura 2025.

Después de Chivas, Monterrey se mantuvo en el quinto puesto, sumando un total de 31 puntos que se desglosan en nueve victorias, cuatro empates, cuatro duelos perdidos; 33 tantos a favor y una diferencia positiva de cuatro.

El cuarto sitio lo ocupan las Águilas del América con 34 puntos y le sigue la Máquina del Cruz Azul con 35.

Los primeros dos lugares de la tabla general lo ocupan Tigres de la UANL , con un total de 36 puntos, y los Diablos Rojos del Toluca , quienes lideran el actual certamen con 37 puntos que se desglosan en 11 victorias, cuatro empates, tan solo dos derrotas; 43 goles a favor y una diferencia positiva de 18.

Los últimos dos puestos en la clasificación del torneo se disputarían en el Play In entre Xolos de Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas de la UNAM , pues todo indica que Santos no podrá arrebatarle el último puesto de esta etapa a Pumas pese a que triunfe este día ante Tuzos.

