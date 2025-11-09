Durante la noche del 8 de noviembre, elementos del Escuadrón Motorizado Jaguares de la Policía del Estado capturaron en San Pedro Tlaquepaque a un sujeto que presuntamente se hacía pasar por escolta de una empresa de seguridad privada.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad, los oficiales realizaban su recorrido de vigilancia ordinario en Periférico Sur cuando, en el cruce con Jesús Michel González, observaron una camioneta RAM tipo pick up en color blanco con códigos luminosos, por lo que le marcaron el alto al conductor.

" En la revisión apegada a protocolo le localizaron un arma de fuego al parecer calibre .380, con cinco cargadores y cerca de 70 casquillos, aparentemente de diversos calibres ", señaló la Secretaría.

El sujeto, identificado como Meldardo “N” , de 47 años, aseguró que trabaja en una empresa de seguridad privada y mostró un supuesto permiso de portación de arma de fuego. Sin embargo, cuando los oficiales lo buscaron en la base de datos, resultó que el arma no contaba con el registro oficial correspondiente.

" Por lo anterior, el arma fue asegurada y el sujeto fue detenido y trasladado a una agencia del Ministerio Público Federal ", señaló el organismo.

En menos de siete meses, la Policía de Jalisco y la Policía Metropolitana han capturado y sacado de las calles a un total de 10 sujetos, quienes presuntamente se hacían pasar por policías, militares, escoltas o guardias de seguridad privada en la entidad, según declararon las dependencias estatales.

