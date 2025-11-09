¿Quiénes han sido los mexicanos campeones de goleo en la historia de los torneos cortos?

Con el título de goleo obtenido por Armando González con Chivas, el atacante mexicano se ha consolidado como otro delantero nacional que logra proclamarse campeón de goleo en los torneos cortos del futbol mexicano, una distinción que pocos compatriotas han conseguido desde su instauración en 1996.

A lo largo de los años, varios nombres han quedado grabados en la historia por su olfato goleador, al ser los primeros campeones de goleo después de que se estableció el formato desde 1996.

Los primeros en conseguir el título fueron Luis García (Atlante), quien marcó 12 goles en el Invierno 1997; Cuauhtémoc Blanco (América), con 16 tantos en el Invierno 1998; Jesús Olalde (Pumas), con 15 en el Invierno 1999; y Everaldo Begines (León), con 14 en el Verano 2000.

Uno de los futbolistas más recordados es Jared Borgetti, quien, jugando para Santos Laguna, conquistó el título de goleo en dos torneos consecutivos: el Invierno 2000, con 17 goles, y el Verano 2001, con 13. Además, es el único mexicano que ha sido campeón de goleo en más de una ocasión durante los torneos cortos.

Otros artilleros nacionales que se alzaron con la corona fueron Omar Bravo (Chivas) en el Clausura 2007 con 11 tantos; Javier “Chicharito” Hernández (Chivas) en el Bicentenario 2010 con 10; Ángel Reyna (América) en el Clausura 2013 con 13; Alan Pulido (Chivas) en el Apertura 2019 con 12; Henry Martín (América) en el Clausura 2023 con 14; y Uriel Antuna (Cruz Azul) en el Clausura 2024 con 8 goles.

¿Qué mexicanos han sido campeones de goleo de Liga MX en torneos cortos?

Uriel Antuna (Cruz Azul) | Clausura 2024 | | 8 goles

Henry Martín (América) | Clausura 2023 | 14 goles

Alan Pulido (Chivas) | Apertura 2019 | 12 goles

Ángel Reyna (América) | Clausura 2011 | 13 goles

Javier Hernández (Chivas) | Bicentenario 2010 | 10 goles

Omar Bravo (Chivas) | Clausura 2007 | 11 goles

Jared Borgetti (Santos Laguna) | Verano 2001 | 13 goles

Jared Borgetti (Santos Laguna) | Invierno 2000 | 17 goles

Everaldo Begines (León) | Verano 2000 | 14 goles

Jesús Olalde (Pumas) | Invierno 1999 | 15 goles

Cuauhtémoc Blanco (América) | Invierno 1998 | 16 goles

Luis García (Atlante) | Invierno 1997 | 12 goles

MV