Desde el inicio hasta el final, el italiano Marco Bezzecchi dominó claramente la competencia, dejando en segundo y tercer lugar a Álex Márquez y Pedro Acosta en el Gran Premio de Portugal.

Marco se consolidó en el tercer lugar del campeonato y, a su vez, se extendió la racha de vencedores distintos en seis MotoGP consecutivos, récord que no se veía desde 2020.

Con Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) fuera de la carrera tras una caída, Bezzecchi se quedó muy cerca de sellar el Top 3 del campeonato, confirmándose como uno de los grandes nombres de la segunda mitad de esta apasionante temporada 2025. El podio en Portimao lo completaron Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) y Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing).

En un arranque trepidante entre Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) y Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), fue el italiano quien cruzó primero por la curva 1, mientras Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) se colocaba en la tercera posición antes de superar a Acosta y seguir de cerca a un Bezzecchi que imprimía un ritmo inigualable. Por detrás, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) también veía cómo Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) le arrebataba terreno.

En una intensa carrera, la primera caída llegó de la mano de Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) durante su primer paso por el segundo sector del trazado de Portimao. Tampoco fue un buen día para Joan Mir (Honda HRC Castrol), que durante el Tissot Sprint tuvo que retirarse por un problema técnico, ni para Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), que tampoco pudo evitar un desenlace complicado.

Bezzecchi, consciente de tomar ventaja en la general, imprimió un ritmo difícil de seguir, logrando abrir una diferencia de medio segundo sobre Álex Márquez y Pedro Acosta, que peleaban rueda a rueda. A casi dos segundos llegaba Francesco Bagnaia, junto a un Fabio Quartararo que sufría por retener la quinta posición frente a la KTM de Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing).

En la parte trasera, también con ganas de recuperar terreno a lo largo de las 25 vueltas, se situaban Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), Johann Zarco (Castrol LCR Honda) y Jack Miller (Prima Pramac Yamaha), entre otros.

Después de las primeras diez vueltas, Bezzecchi se mantenía al frente, controlando una cómoda ventaja sobre Álex Márquez, que había logrado despegarse de Acosta, quien rodaba en solitario a más de dos segundos del ‘73’. Bagnaia se mantenía cuarto, mientras Aldeguer ascendía hasta la quinta posición tras superar a Quartararo y a Binder en un intenso duelo con el sudafricano.

Estos tres últimos pilotos mencionados ganaron un lugar tras una nueva caída de Bagnaia, que no consigue despertar de su particular pesadilla esta temporada y comenzaba a despedirse del tercer lugar en la clasificación general.

Ya para la mitad del GP, Bezzecchi dio un sprint imposible de seguir para el subcampeón del mundo, lo que le permitió conseguir una ventaja de más de dos segundos. Con esta situación, el podio parecía decidido, ya que el ‘73’ también rodaba en solitario con casi tres segundos de ventaja, mientras que el siguiente piloto por detrás de Acosta, Aldeguer, llegaba a más de seis segundos tras la caída de Bagnaia. Binder completaba el Top 5 tras superar a un Quartararo que comenzaba a sufrir y permitía que su compatriota Zarco se acercara a su posición.

Top 10

Ya con las seis primeras posiciones bastante estabilizadas en los últimos giros —con Bezzecchi, Álex Márquez y Acosta en el podio, aunque el murciano dio un último stint espectacular para acercarse a medio segundo en la última vuelta al ‘73’—, y con Aldeguer y Binder cerrando el Top 5 sobre Quartararo, las posibles luchas se esperaban detrás, por entrar en la zona de puntos en los últimos giros de la carrera.

Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Zarco y Pol Espargaró (Red Bull KTM Tech3) completaron el Top 10, con Luca Marini (Honda HRC Castrol), Miller, Álex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team), el héroe local Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha) y el debutante y sustituto del campeón Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), Nicolò Bulega, sumando los últimos puntos. El último GP de la temporada se llevará a cabo en Valencia.

Resultados oficiales

#72 M. Bezzecchi (Aprilia Racing) – 41:13.616 #73 Á. Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – +2.583 #37 P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – +3.188 #54 F. Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) – +12.860 #33 B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – +16.327 #20 F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – +18.442 #79 A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) – +19.255 #49 F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – +20.612 #5 J. Zarco (Castrol LCR Honda) – +21.040 #44 P. Espargaró (Red Bull KTM Tech3) – +26.517

SV