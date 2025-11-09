Chivas, con más campeones de goleo mexicanos en la historia de los torneos cortos

Armando "Hormiga" González conquistó el título de máximo anotador en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, tras lo cual hizo historia al convertirse en el cuarto campeón goleador en la historia de Chivas , consolidando al club de Guadalajara como el equipo con la mayor cantidad de máximos artilleros mexicanos desde la instauración de los torneos cortos.

En la historia de este formato del futbol mexicano, Guadalajara y América se mantenían como los clubes con más campeones de goleo nacionales, siendo los únicos en contar con al menos tres futbolistas en esa lista selecta.

Sin embargo, con el reciente título de la “Hormiga” González, los rojiblancos superaron al conjunto azulcrema, al llegar a cuatro jugadores que han conseguido este logro, estableciéndose como el club con más campeones artilleros mexicanos desde 1996.

Desde el inicio de los torneos cortos, cuatro goleadores han alcanzado la hazaña vistiendo la camiseta del Rebaño Sagrado:

Omar Bravo (Clausura 2007)

Javier “Chicharito” Hernández (Bicentenario 2010)

Alan Pulido (Apertura 2019)

Armando González (Apertura 2025)

En el Clausura 2007, Omar Bravo se convirtió en el primer jugador de Chivas en los torneos cortos en coronarse campeón de goleo, con 11 anotaciones, un título que logró en solitario y que consolidó su lugar entre los grandes referentes ofensivos del club.

Tres años después, en el Bicentenario 2010, Javier “Chicharito” Hernández se sumó a la lista de artilleros nacionales al marcar 10 goles, compartiendo el campeonato con Hérculez Gómez y Johan Fano , pese a disputar solo 11 de los 17 partidos del torneo.

Más adelante, en el Apertura 2019, Alan Pulido se convirtió en el más reciente campeón de goleo rojiblanco, con 12 anotaciones, compartiendo el liderato con Mauro Quiroga del equipo de Necaxa .

Recientemente, Armando González se unió a la prestigiosa lista de máximos anotadores con Chivas, al finalizar con 12 anotaciones, misma cifra que Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético San Luis) .

Tras ser superado por el Guadalajara, el América quedó en el segundo puesto entre los clubes con más campeones de goleo mexicanos desde 1996, con Cuauhtémoc Blanco (Invierno 1998), Ángel Reyna (Clausura 2013) y Henry Martín (Clausura 2023) .

