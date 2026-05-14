El camino hacia el título de la Liga MX llega a su punto más emocionante este fin de semana, cuando Chivas de Guadalajara y Cruz Azul definan el pase a la Final del Torneo Clausura 2026. Tras un empate a dos goles en el partido de Ida de esta Semifinal, los aficionados se preguntan qué necesita cada escuadra para avanzar. El encuentro definitivo se disputará este sábado por la noche en territorio tapatío, donde ambos conjuntos buscarán imponer condiciones para mantener vivo el sueño de levantar el trofeo de campeón.

El peso de la tabla general y la ventaja rojiblanca

En esta fase del campeonato, el criterio de desempate favorece al equipo con mejor posición en la Fase Regular. El conjunto rojiblanco, dirigido por Gabriel Milito, terminó en un escalón superior al de su rival. Gracias a este resultado, al equipo tapatío le basta con ganar el partido por cualquier marcador o mantener un empate en el global . La escuadra apostará por el orden defensivo, la posesión del esférico y la contundencia de Santiago Sandoval para asegurar su boleto a la serie por el campeonato.

La misión de La Máquina en territorio ajeno

Por su parte, el panorama para el cuadro celeste no deja espacio para especulaciones. El equipo comandado por Joel Huiqui está obligado a conseguir una victoria por cualquier marcador en el Estadio Jalisco . Un empate en el marcador global los deja fuera de la competencia, por lo que salir a proponer el partido será una obligación ineludible desde los primeros minutos. La presión recae sobre los hombros de los visitantes, quienes saldrán a dejarlo todo en la cancha.

Para los seguidores de ambos equipos, aquí presentamos una lista de puntos clave a considerar durante los próximos 90 minutos de juego:

Ventaja rojiblanca: El empate global clasifica a los locales por su mejor posición en la tabla.

El empate global clasifica a los locales por su mejor posición en la tabla. Obligación celeste : Los visitantes necesitan ganar el partido de Vuelta por al menos un gol de diferencia.

: Los visitantes necesitan ganar el partido de Vuelta por al menos un gol de diferencia. Sin gol de visitante : El tanto anotado fuera de casa ya no funciona como criterio de desempate en esta fase.

: El tanto anotado fuera de casa ya no funciona como criterio de desempate en esta fase. Cero penales: Si el marcador global termina igualado, no habrá tanda de tiros desde los once pasos.

Estos detalles reglamentarios añaden una capa extra de dramatismo al encuentro.

El antecedente que dejó la serie abierta

El partido de Ida, disputado en el Estadio Banorte (Azteca), dejó mucha tensión para los involucrados. El empate 2-2 demostró la paridad de fuerzas entre ambas plantillas, con volteretas en el marcador y un ritmo de juego trepidante. Los errores defensivos y las genialidades individuales marcaron el rumbo de ese primer capítulo, dejando todo el suspenso reservado para el choque de Vuelta . Los estrategas tomaron nota de las fallas, analizaron los videos del encuentro y preparan ajustes tácticos para sorprender a su oponente en este segundo y definitivo asalto.

El ambiente en la ciudad sede del encuentro definitivo ya respira la pasión de este clásico del balompié nacional. Las autoridades preparan un operativo de seguridad de gran magnitud para garantizar el orden en las inmediaciones del recinto deportivo. Los próximos 90 minutos definirán el destino de dos instituciones que anhelan sumar una nueva estatuilla en su palmarés.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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