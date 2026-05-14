Chivas vs. Cruz Azul: Estos son los 5 jugadores más caros de cada equipo

Tras el empate de Chivas contra Cruz Azul de ayer miércoles 14 de mayo, ambos equipos pasan al juego de vuelta de semifinales, donde se enfrentarán para ganar el boleto a la final del Clausura 2026. Estos equipos no solo llaman la atención por estar cada vez más cerca del triunfo, sino también porque se enfrentan dos de las plantillas más caras de la Liga MX.

Los 5 jugadores más caros de Chivas

A pesar de que Chivas no cuenta con jugadores extranjeros en sus plantillas gracias a sus estatutos institucionales, es la razón por la que es más caro su grupo de jugadores que el de Cruz Azul, que sí cuenta con jugadores extranjeros.

Por su parte, Chivas destaca por el rendimiento de Armando González en la temporada 2025-2026, razón por la que se posiciona como uno de los jugadores más caros, acompañado de Efraín Álvarez y Bryan González, que curiosamente forman parte de la prelista de Javier Aguirre para formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Jugadores más caros de Chivas:

De acuerdo al sitio informativo de ESPN, este es el costo de los 5 jugadores más caros de Chivas:

Armando González: 17 millones 609 mil 400 pesos

Roberto Alvarado: 7 millones 760 mil pesos

Efraín Álvarez: 7 millones 43 mil 760 pesos

Bryan González: 7 millones 43 mil 760 pesos

Raúl Rangel - 7 millones 43 mil 760 pesos

Los 5 jugadores más caros de Cruz Azul

Por su parte, el Cruz Azul mantiene la tendencia de que los jugadores mexicanos son los que más presencia tienen y son más costosos. Erik Lira es el jugador más caro de los cementeros. Por otro lado, dentro de los jugadores extranjeros se encuentra José Paradela.

De acuerdo al sitio informativo de ESPN, este es el costo de los 5 jugadores más caros de Cruz Azul:

Erik Lira: 14 millones 87 mil 520 pesos.

José Paradela: 14 millones 87 mil 520 pesos.

Kevin Mier: 10 millones 565 mil 640 pesos.

Jesús Orozco Chiquete: 7 millones 43 mil 760 pesos.

Carlos Rodríguez: 6 millones 456 mil 780 pesos.

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Chivas y Cruz Azul empatan 2-2

El pasado martes 13 de mayo, Chivas empató con Cruz Azul 2-2 en la Ida de las Semifinales del Clausura 2026 en el Estadio Azteca. Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda convirtieron por las Chivas, en tanto Carlos Rodríguez y el nigeriano Christian Ebere lo hicieron por los Azules del técnico Joel Huiquí. La primera mitad transcurrió con ambos cuadros en busca de la portería contraria y lucha en mitad de la cancha con numerosos duelos individuales.

Guadalajara cerró mejor, pero le faltó contundencia y firmó el empate que lo pone con ventaja en el partido de vuelta porque se clasificará a la final con un triunfo o una igualada. La única manera de Cruz Azul para acceder a la serie por el título es ganar este sábado como visitante en el Estadio Jalisco.

Con información de EFE.

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