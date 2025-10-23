Liga MX avanza con la centralización de los derechos de TV, así funcionaría

De acuerdo con información de David Medrano, la Liga MX estaría dispuesta a considerar un modelo de centralización de los derechos de televisión para la transmisión de los partidos.

Este sistema ya es implementado en ligas de futbol de todo el mundo. Como ejemplo de ello se pueden tomar LaLiga de España, la MLS de Estados Unidos o La Primera División de Argentina; o también podrían considerarse modelos de otros deportes como la NFL o NBA en Estados Unidos.

¿En qué consiste la centralización de derechos de TV?

El cambio más importante es el siguiente: en lugar de que los equipos de manera individual negocien sus derechos de televisión, la Liga MX sería la encargada de vender a las televisoras ventanas de transmisión de acuerdo con la agenda de los partidos.

En un escenario en el que no se empalme ningún partido, David Medrano reveló que se contempla un esquema muy cercano al siguiente:

Nueve partidos repartidos entre viernes, sábado, domingo y lunes. Se plantean dos partidos el viernes, agendados a las 7 y 9 de la noche; tres partidos el sábado, agendados a las 5, 7 y 9 de la noche; otros tres el domingo con los mismos horarios que el día anterior o incluso un poco más temprano, 4, 6 y 8 de la noche; y por último, un partido el lunes con horario nocturno pendiente.

En este sentido, cada ventana de tiempo tendría un precio distinto de acuerdo con la relevancia del horario para la transmisión de televisión. En México, las ventanas mejor valoradas son las dos del sábado por la noche.

No obstante, tal y como sucede en el resto de ligas mencionadas, se buscaría que todos los equipos circulen por todos los horarios posibles. De manera que la compra de ventanas sea más equitativa y que se eliminen los horarios fijos para los equipos.

Esto a su vez obligaría a que en el calendario se eliminaran las fechas dobles, puesto que una de las reglas de competitividad sería que las ventanas no se empalmen entre sí, de manera que la compra de la ventana no esté condicionada por una competencia televisiva. Por otro lado, a la par se buscaría estandarizar todas las transmisiones con un reglamento fijo de número de cámaras y tiro de proyección. Este último punto es importante, pues permitiría tener una misma toma en todos los estadios de México incluso para el uso del VAR.

Por último, la repartición del dinero derivado de las transmisiones de la Liga MX no sería igual entre equipos. De nuevo, como en otras ligas, se tomaría en cuenta el historial reciente, la posición en la tabla y aspectos como la cantidad de dinero que se invierte en refuerzos. Así mismo hay que considerar que esto podría impulsar el regreso del Ascenso en el futbol mexicano, pues habría mayor transparencia respecto al flujo de fondos de cada club.

Como dato, con información de Medrano, en caso de que avance el tema, se buscaría implementar el modelo de centralización de los derechos de TV en la Liga MX una vez concluya el Mundial de 2026.

