Chivas, en alerta tras lesión de la "Hormiga" González

Este sábado 25 de octubre, Chivas de Guadalajara se enfrentará contra los Zorros del Atlas en el partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En este partido, el Rebaño Sagrado podría presentar algunas dificultades por la ausencia de Armando "Hormiga" González, un elemento importante para la escuadra en esta competencia.El día de ayer, Chivas perdió el duelo contra los Gallos Blancos de Querétaro correspondiente a la Fecha 14. El equipo local se adelantó en el marcador desde el primer minuto del partido y a partir de ahí los de Guadalajara no lograron reposicionarse en el duelo y terminaron por retirarse de La Corregidora sin goles a su favor.Esta semana, la Liga MX está viviendo jornada doble, por lo que Chivas volverá a la cancha el próximo sábado y se enfrentará contra Atlas en el Estadio AKRON a las 19:07 horas. En este partido, sin embargo, no estará presente "Hormiga" González debido a un problema de salud, según informó el director técnico del equipo, Gabriel Milito.En conferencia de prensa, el argentino declaró que "González tuvo que salir por una sobrecarga muscular en el aductor", por lo que se tomó la decisión de sustituirlo para el siguiente partido y así evitar un riesgo mayor en su salud y rendimiento.Milito tendría en mente sustituir al originario de Celaya, Guanajuato, con Bryan "Cotorro" González o con Javier Hernández, según declaró a medios de comunicación. "Cotorro es un jugador muy importante para nosotros [...] ha presentado un rendimiento muy regular, muy sostenido, y vamos a intentar que esté", dijo.