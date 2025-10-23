Chivas, en alerta tras lesión de la "Hormiga" González

Este sábado 25 de octubre, Chivas de Guadalajara se enfrentará contra los Zorros del Atlas en el partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En este partido, el Rebaño Sagrado podría presentar algunas dificultades por la ausencia de Armando "Hormiga" González , un elemento importante para la escuadra en esta competencia.

El día de ayer, Chivas perdió el duelo contra los Gallos Blancos de Querétaro correspondiente a la Fecha 14. El equipo local se adelantó en el marcador desde el primer minuto del partido y a partir de ahí los de Guadalajara no lograron reposicionarse en el duelo y terminaron por retirarse de La Corregidora sin goles a su favor.

Esta semana, la Liga MX está viviendo jornada doble, por lo que Chivas volverá a la cancha el próximo sábado y se enfrentará contra Atlas en el Estadio AKRON a las 19:07 horas. En este partido, sin embargo, no estará presente "Hormiga" González debido a un problema de salud, según informó el director técnico del equipo, Gabriel Milito.

"Hormiga" González no jugará el próximo partido

En conferencia de prensa, el argentino declaró que " González tuvo que salir por una sobrecarga muscular en el aductor ", por lo que se tomó la decisión de sustituirlo para el siguiente partido y así evitar un riesgo mayor en su salud y rendimiento.

Milito tendría en mente sustituir al originario de Celaya, Guanajuato, con Bryan "Cotorro" González o con Javier Hernández, según declaró a medios de comunicación. " Cotorro es un jugador muy importante para nosotros [...] ha presentado un rendimiento muy regular, muy sostenido, y vamos a intentar que esté ", dijo.

