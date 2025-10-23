El duelo Juárez vs Puebla de este viernes será con el que arranque la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025. El partido enfrenta a dos equipos con realidades completamente diferentes. Si quieres ver el juego, te informamos los canales de transmisión y el horario para que sigas EN VIVO todos los detalles.

Cómo llegan Juárez y Puebla a la Jornada 15 de la Liga MX

Juárez ha tenido un torneo regular. Al cierre de la Jornada 14, el equipo del estado de Chihuahua acumula 19 puntos, producto de 5 victorias, 4 empates y 5 derrotas, resultados que lo tienen en el noveno lugar de la Tabla General. A este encuentro se presenta un tanto abrumado luego de haber caído por 4-2 ante Rayados de Monterrey.

Del otro lado aparece el Puebla, que llega también con un partido perdido a cuestas (por 2-1 contra América). Los camoteros han vivido un torneo de pesadilla, y antes de iniciar la J15 son últimos de la clasificación general con apenas 8 unidades, resultado de 2 duelos ganados, por 2 empatados y 10 perdidos. Su única aspiración en esta antepenúltima fecha es cerrar de forma digna el certamen.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Puebla de la J15 - Liga MX

El partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 entre Juárez y Puebla se disputará este viernes 24 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El encuentro dará inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo mediante servicios de streaming. Los aficionados también tendrán la opción de seguir las jugadas destacadas en las redes sociales oficiales de ambos equipos, así como consultar los resultados en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 24 de octubre, 19:00 horas

Viernes 24 de octubre, 19:00 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: Caliente TV, FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

