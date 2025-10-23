Seguro ayer tuviste problemas para ver los partidos de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y quizá eso tuvo que ver con la dificultad para encontrar los partidos. Eso se debió a que esta semana se anunció la llegada de una nueva plataforma de streaming, FOX One, la cual anunció que tendría las transmisiones de 9 equipos mexicanos, y que su canal estaría disponible en otras apps. Si fue tu caso, te explicamos cómo ver los partidos para que no te pase otra vez.

FOX One dio a conocer que ya está disponible en México y que promete convertirse en uno de los servicios de streaming deportivos más completos, para el gusto de todos. La plataforma de Fox Corporation llega con más de 2 mil eventos deportivos en vivo al año, según explicó en su comunicado, incluyendo futbol nacional e internacional, beisbol, automovilismo, ligas femeniles y producciones originales.

El lanzamiento de FOX One se realizó esta semana en alianza con Claro video, plataforma donde ya se puede contratar el servicio por 175 pesos mensuales, con acceso a los partidos en vivo. En las próximas semanas también estará disponible en Prime Video Channels y Roku, y antes de que termine el año se lanzará su aplicación independiente con acceso directo.

¿Qué transmitirá FOX One en México?

El catálogo deportivo de FOX One, según indica su página oficial, incluye algunas de las ligas y torneos más vistos del planeta. Entre ellos destacan la Liga MX, la Premier League, la Champions League, la Ligue 1 de Francia, la Coppa Italia, la Liga MX Femenil, la Women's Super League y la Liga Mexicana de Beisbol.

También, la plataforma transmitirá eventos del extranjero tales como la United Football League (UFL), la Pro Padel League (PPL) y competencias de automovilismo como NASCAR México Series, WRC, MXGP, WEC y Extreme H.

¿Cómo ver FOX One en México?

Entra al sitio de Claro video (www.clarovideo.com) o bien, ingresa en su aplicación que está disponible en Apple Store (para iPhone y iPad) y Google Play Store (celulares con sistema operativo Android)

Busca el canal FOX One en el apartado de suscripciones

Activa tu membresía mensual por un precio de 175 pesos

Disfruta de los partidos y transmisiones en vivo desde cualquier dispositivo compatible

La plataforma FOX One también ofrecerá contenido exclusivo de producción propia como los programas FOX Replay, FOX Cuadro Titular, Desencajados y Mother Soccer, con análisis, debates y resúmenes de los principales encuentros, según dice su sitio web.

