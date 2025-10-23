Seguro ayer tuviste problemas para ver los partidos de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y quizá eso tuvo que ver con la dificultad para encontrar los partidos. Eso se debió a que esta semana se anunció la llegada de una nueva plataforma de streaming, FOX One, la cual anunció que tendría las transmisiones de 9 equipos mexicanos, y que su canal estaría disponible en otras apps. Si fue tu caso, te explicamos cómo ver los partidos para que no te pase otra vez.FOX One dio a conocer que ya está disponible en México y que promete convertirse en uno de los servicios de streaming deportivos más completos, para el gusto de todos. La plataforma de Fox Corporation llega con más de 2 mil eventos deportivos en vivo al año, según explicó en su comunicado, incluyendo futbol nacional e internacional, beisbol, automovilismo, ligas femeniles y producciones originales.El lanzamiento de FOX One se realizó esta semana en alianza con Claro video, plataforma donde ya se puede contratar el servicio por 175 pesos mensuales, con acceso a los partidos en vivo. En las próximas semanas también estará disponible en Prime Video Channels y Roku, y antes de que termine el año se lanzará su aplicación independiente con acceso directo.El catálogo deportivo de FOX One, según indica su página oficial, incluye algunas de las ligas y torneos más vistos del planeta. Entre ellos destacan la Liga MX, la Premier League, la Champions League, la Ligue 1 de Francia, la Coppa Italia, la Liga MX Femenil, la Women's Super League y la Liga Mexicana de Beisbol.También, la plataforma transmitirá eventos del extranjero tales como la United Football League (UFL), la Pro Padel League (PPL) y competencias de automovilismo como NASCAR México Series, WRC, MXGP, WEC y Extreme H.Entra al sitio de Claro video (www.clarovideo.com) o bien, ingresa en su aplicación que está disponible en Apple Store (para iPhone y iPad) y Google Play Store (celulares con sistema operativo Android)La plataforma FOX One también ofrecerá contenido exclusivo de producción propia como los programas FOX Replay, FOX Cuadro Titular, Desencajados y Mother Soccer, con análisis, debates y resúmenes de los principales encuentros, según dice su sitio web.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF