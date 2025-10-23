El día de ayer, elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan detuvieron a un sujeto en calles de la colonia Altabrisa por circular con una motocicleta con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron al momento en que oficiales de la Policía de Zapopan se encontraban realizando un recorrido de vigilancia sobre los cruces de las calles Paseo Altabrisa Oriente y Altabrisa Poniente, cuando avistaron una motocicleta Italika 250cc, sin placa de circulación, tripulada por un masculino que al percatarse de la presencia del personal mostró una actitud inusual. Todas estas señales alertaron a los elementos, por lo que el sujeto fue interceptado.

Tras verificar los números de identificación del automotor, se pudo saber que ésta contaba con reporte de robo de ese mismo día. Ante ello, el vehículo quedó asegurado y el sujeto de 29 años de edad fue puesto en custodia.

Luego, derivado del análisis de la información realizado por personal del C5 Zapopan y elementos en campo, se pudo detectar que el ahora detenido coincide con las características del causante diversas afectaciones en la colonia, por lo que no se descarta que podría estar involucrado en la comisión de dichos delitos.

Por lo pronto, el sujeto fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

