Este 15 de abril, dos clubes de la Liga MX, los Diablor Rojos del Toluca y Tigres UANL, disputarán el segundo de dos duelos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 (Concachampions).

Te diremos dónde y a qué hora ver EN VIVO estos enfrentamientos contra los equipos de la Major League Soccer (MLS) LA Galaxy y Seattle Sounders , respectivamente.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de HOY de la Concachampions?

LA Galaxy vs Toluca

Hora : 19:00

: 19:00 Sede : Dignity Health Sports Park

: Dignity Health Sports Park Transmisión: FOX ONE y FOX

Seattle Sounders vs Tigres UANL

Hora : 21:30

: 21:30 Sede : Lumen Field

: Lumen Field Transmisión: FOX ONE y FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

¿Cómo llega Tigres UANL al encuentro?

Seattle Sounders FC se juega la vida ante su gente en el Lumen Field, obligado a una remontada épica frente a Tigres, que llega con ventaja y la mira puesta en sentenciar la serie rumbo a Semifinales.

Tigres aterriza en Seattle con el 2-0 conseguido en la Ida, gracias a un tanto de Ozziel Herrera y un autogol de Jackson Ragen, resultado que le da margen, pero no confianza total . Y es que la historia ya le jugó en contra: en la edición 2012/13, los Sounders remontaron en casa con un 3-1 para eliminar a los felinos, un antecedente que hoy vuelve a encender la ilusión del conjunto de la MLS.

Los universitarios quieren repetir presencia en Semifinales por segundo año consecutivo, mientras que Seattle busca regresar a esa instancia desde 2022, cuando terminó campeón. Con el gol de visitante como criterio clave, un 2-0 llevaría el duelo al alargue y, de persistir la igualdad, a los penales.

La ventaja de Toluca

El boleto a Semifinales se define hoy en el Dignity Health Sports Park, donde el LA Galaxy está obligado a una actuación perfecta ante el Toluca, que llega con ventaja (4-2).

Toluca aterriza en Estados Unidos con el impulso de una Ida vibrante en la que brilló Paulinho con un triplete, acompañado por un tanto de Nicolás Castro, en un duelo donde Gabriel Pec y Marco Reus respondieron por el Galaxy para mantener viva la serie. La actuación del atacante brasileño ya quedó marcada en la historia del torneo, mientras que Pec continúa liderando la tabla de goleadores y Reus firmó sus primeras contribuciones en la competencia.

Todo se decide en suelo californiano: Toluca busca resistir en una plaza donde arrastra una racha sin victorias como visitante en el torneo, mientras el Galaxy se aferra a su fortaleza al cerrar series en casa, donde ha sabido avanzar en sus más recientes eliminatorias .

Con el gol de visitante como criterio de desempate, el desenlace podría extenderse a tiempos extra o incluso a penales si la paridad persiste, en una serie que promete un cierre a puro drama.

Con información de SUN.

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