Después del fallido experimento de llevar el beisbol del Pacífico a Tucson, los Mayos de Navojoa están de regreso en el circuito de pelota invernal para la temporada 2026-2027 y en su casa, el estadio Manuel "Ciclón" Echeverría, una noticia que fue anunciada de forma oficial por la Liga Mexicana del Pacífico en un comunicado este miércoles 15 de abril.

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Desaparecieron tras 66 años, pero están de vuelta

Hace menos de un año, la directiva daba el anuncio de que el equipo desaparecería después de 66 años para tener sede en el estado de Arizona, Estados Unidos; sin embargo, problemas administrativos y de visado hicieron imposible que el equipo disputara un solo juego en casa. En cambio, se convirtieron en nómadas de la liga por una temporada y siendo locales "en el papel" en casas ajenas.

Ahora, la organización dos veces campeona del circuito (1979 y 2000) vuelve a sus raíces para reescribir la historia de la organización que tiene fuerte arraigo con La Perla de Mayo y por donde han pasado grandes jugadores mexicanos como Francisco "Paquín" Estrada, Isidro Márquez o Luis Alfonso "Cochito" Cruz, sumado a que el legendario Fernando Valenzuela es oriundo de la región y vistió la franela de la tribu.

Trabajan en el desarrollo en categorías infantiles

Para incrementar el desarrollo del beisbol y recuperar el tiempo y terreno perdido durante el año, la liga, junto con la directiva, trabajará en el desarrollo y fomento de la pelota con niños, ingresando al Torneo Infantil de la LMP este mismo año en junio, así como buscar brindarle a la afición una mejor experiencia durante los juegos.

Abonando a ese crecimiento, el "Ciclón" Echeverría pasará por un lavado de cara con trabajos para mejorar la iluminación, equipamiento, nueva pantalla, sonido, butacas y modernización de las áreas comunes.

Desde 2019, cuando la liga creció a diez equipos, es la tercera modificación entre las franquicias de la LMP, considerando el cambio de plaza de los Sultanes de Monterrey a los Jaguares de Nayarit y la modificación de los Mayos a Tucson el año pasado.

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