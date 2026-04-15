André Jardine: no corre riesgo en América, revelan cuándo decidirán futuro del DT

El futuro de André Jardine en Club América podría depender de un solo objetivo: ganar la Concacaf Champions Cup 2026. Aunque no sería despedido en verano, la directiva ya tendría marcada una fecha para revisar su continuidad y también se avecina una reestructuración en la plantilla.

La directiva del América esperaría hasta diciembre para decidir

El presente de Club América en este 2026 ha generado cuestionamientos entre parte de la afición debido a la irregularidad mostrada por el equipo. En distintos momentos del año se ha puesto en duda la continuidad de André Jardine, técnico brasileño que llegó al banquillo azulcrema con altas expectativas.

Sin embargo, reportes recientes señalan que la institución no tendría intención de cesarlo durante el verano, sin importar los resultados inmediatos que consiga en los próximos meses.

La evaluación definitiva llegaría hasta diciembre de 2026, una vez concluido el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Será entonces cuando la cúpula directiva analice el rumbo del proyecto deportivo y determine si Jardine continúa o no al frente del equipo.

Aunque la liga local siempre representa una prioridad, versiones cercanas al entorno americanista indican que el gran objetivo institucional está puesto en la Concacaf Champions Cup. Según información difundida por el periodista Edgar Morales, especializado en la actualidad del conjunto azulcrema, América necesita conquistar el torneo internacional para asegurar su presencia en la siguiente edición y mantener abiertas sus aspiraciones rumbo al Mundial de Clubes 2029.

Esto convertiría a la Concachampions en una competencia determinante para el futuro del estratega brasileño.

Si el club no consigue el campeonato continental en 2026, la posibilidad de una salida de Jardine aumentaría de forma considerable al cierre del año.

Reestructuración en la plantilla: habría varias salidas

Más allá de lo que ocurra con el entrenador, todo apunta a que América prepara cambios importantes en su plantel una vez termine la temporada. De acuerdo con los reportes, varios contratos finalizarán próximamente y otros futbolistas quedarían bajo evaluación dentro de la nueva planeación deportiva. Además, la salida de Diego Ramírez también modificaría decisiones internas relacionadas con el armado del equipo.

La misma fuente señala que incluso jugadores de peso podrían abandonar la institución, en una reestructuración que buscaría renovar al club para 2027.

Raúl Jiménez aparece como posible refuerzo

Dentro de los nombres que han comenzado a sonar para reforzar al equipo destaca Raúl Jiménez, delantero mexicano actualmente vinculado al Fulham de la Premier League. Aunque no existe confirmación oficial, su nombre aparece como una opción atractiva por experiencia, jerarquía y vínculo histórico con la institución azulcrema. Su eventual llegada sería uno de los movimientos más mediáticos del mercado si el club decide acelerar una renovación profunda.

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Informan @Leonlec y @espnsutcliffe que la continuidad de André Jardine como DT del América no corre riesgo esta temporada.



Será hasta el verano cuando la directiva evalúe la continuidad de André en el equipo. pic.twitter.com/qQcE15boiI— "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 14, 2026

Mientras se define su futuro en Coapa, André Jardine tendría otro objetivo personal: dirigir en Europa.

Para que ese sueño se acerque, el técnico necesitaría cerrar 2026 con resultados sólidos y, de ser posible, con un nuevo título bajo el brazo. Un campeonato internacional elevaría todavía más su perfil en el mercado.

Por eso, los próximos meses serán clave tanto para el entrenador como para el proyecto del América.

Puntos clave de la situación en América

André Jardine no sería despedido en verano de 2026.

La decisión final sobre su continuidad llegaría en diciembre.

El principal objetivo del club sería ganar la Concacaf Champions Cup.

No obtener ese título podría poner en riesgo al técnico.

La plantilla tendría una reestructuración con varias salidas.

En lo inmediato, el equipo deberá enfocarse en competir al máximo nivel en cada torneo restante del año. La presión será alta porque no solo se juega títulos, también el futuro del entrenador y la próxima versión del plantel. La directiva parece haber decidido esperar, pero también dejó claro que 2026 será un año de evaluación total en Club América. El margen de error luce cada vez menor.

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