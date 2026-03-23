Karen Díaz negó saludo a Larcamón; revelan origen del desencuentro con la abanderada

Todo parece indicar que la negativa de la asistente arbitral Karen Díaz de saludar a Nicolás Larcamón al finalizar el partido Cruz Azul contra Mazatlán no tiene más contexto ni precedentes que los hechos suscitados en el encuentro .

Al finalizar el partido de la Jornada 12, en el cual la Máquina empató 1-1, el entrenador Nicolás Larcamón se robó los reflectores por una situación particular que vivió con la asistente árbitra .

En un video viralizado en redes sociales, se observa cómo Larcamón se acerca a reclamarle al árbitro central, Maximiliano Quintero; sin embargo, entre sus quejas lo saludó, al igual que al segundo asistente, Jesús Lorenzo Soto. Sin embargo, Díaz Soto le negó el saludo .

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Video del momento en que Karen Díaz le niega el saludo a Larcamón

NO LO QUISO SALUDAR.

Karen Diaz no le quiso dar la mano a Nicolas Larcamón al final del Mazatlan vs Cruz Azul. Algo pasó es evidente. pic.twitter.com/Px2bjtIsuG— david medrano felix (@medranoazteca) March 21, 2026

" Ah, ¿no saludas? ", le grita Larcamón a la asistente arbitral, que retrocede unos pasos para alejarse del estratega celeste.

Si bien se desconocen los motivos por los cuales Karen Díaz no saludó a Larcamón, en redes sociales creen que puede ser a raíz de la actitud del técnico del Cruz Azul, quien recibió una tarjeta amarilla por sus constantes quejas al trabajo de los árbitros.

El desglose de David Medrano sobre el incidente entre Karen Díaz y Larcamón

El periodista deportivo David Medrano compartió en su canal de YouTube que este desafortunado encuentro entre la asistente arbitral y el director técnico no responde a conflictos del pasado, como podría pensarse, pues Karen Díaz estuvo de asistente en un partido de Larcamón por última vez en febrero de 2025.

La reacción de Díaz indicaría que se trata de una respuesta al "mal" comportamiento del director técnico durante el partido, según Medrano.

"En varias ocasiones, en por lo menos cinco, dicen que Nicolás, a pecho abierto, cuando había alguna decisión del árbitro, gritaba 'qué malos son', y en un par de ocasiones Karen volteó para pedirle mesura y Larcamón volteó con su asistente [...] quien le decía 'son malísimos' . [...] No hay insulto, puede ser una falta de respeto, pero no hay un insulto.

"Cuando termina el partido [...] Nicolás va a querer saludar a Karen, y con una sonrisa en el rostro [ella] determina no darle la mano. El saludo es voluntario, ¿no? [...] Ella determina no darle la mano a Nicolás Larcamón porque considera que a lo largo del partido el técnico le estuvo faltando al respeto", concluye el periodista.

Con esta acción, sencilla pero contundente, Karen se ha ganado el respeto del gremio y de sus compañeros, como el exsilbante Francisco Chacón y el analista deportivo Fernando Guerrero .

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FF