Jannik Sinner sin problema a octavos de final en Miami

El número dos del mundo, Jannik Sinner, no tuvo problemas para superar al francés, Corentin Moutet en el Abierto de Miami este lunes, con parciales de 6-1 y 6-4 para entrar a los octavos de final del torneo de maestros , evitando una sorpresa más en Florida.

Sinner, al parecer, ha agarrado el truco para los Masters 1000, ya que no pierde un solo set desde hace 25 partidos, racha que comprende desde París el año pasado y hace pocos días en Indian Wells, y ya es la más larga en la historia de la ATP dentro de los torneos de este nivel.

Su próximo rival es el local, Alex Michelsen -a quien ha superado en ambos cruces previos- y con el dominio que ha reflejado, sumado a la caída de Carlos Alcaraz, se perfila como el máximo favorito para cerrar la semana con un nuevo título , antes de que la gira del deporte blanco entre en la tierra batida.

El panorama también se le esclarece con otras dos caídas de los principales sembrados. Daniil Medvedev, contra quien disputó la final en el paraíso del tenis hace una semana, cayó contra Francisco Cerúndolo, mientras que Félix Auger-Aliassime, séptimo sembrado, perdió con Terence Atmane. Alexander Zverev se mantiene como la mayor amenaza para frenar al italiano en semifinales.

En la rama femenil las aguas lucen más tranquilas y la cosas parecen regresar a la normalidad . Aryna Sabalenka despachó a Qinwen Zheng para entrar a cuartos de final donde se mide a Hailey Baptiste, mientras que Elena Rybakina y Jessica Pegula protagonizarán el duelo más atractivo para el boleto a la semifinal en la parte alta del cuadro y Coco Gauff es la favorita para alcanzar la final en la mitad inferior de la llave.

SV