Nocaut deja en coma inducido a boxeadora de 19 años

La joven boxeadora Isis Sio, de 19 años, se encuentra en coma inducido médicamente luego de sufrir un nocaut en el primer asalto de su combate ante Jocelyn Camarillo, durante una función realizada la noche del sábado en el National Orange Show Event Center.

De acuerdo con un comunicado difundido el domingo por ProBox TV, la pugilista fue trasladada de emergencia a un hospital tras caer a la lona luego de recibir una serie de golpes a los 78 segundos del inicio de la pelea en la división de peso supergallo junior. Las autoridades informaron que fue llevada al centro médico Loma Linda University Health.

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JOVEN BOXEADORA DE 19 AÑOS EN COMA TRAS NOCAUT



La boxeadora Isis Sio, de 19 años y originaria de Dakota del Norte, permanece en coma inducido después de ser noqueada en el primer asalto de su pelea contra Jocelyn Camarillo.



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La empresa organizadora del evento expresó su preocupación por el estado de salud de la deportista. "Nuestros pensamientos están con ella y su familia en este momento tan difícil", señaló ProBox TV, que también indicó que su equipo, incluido el director ejecutivo Garry Jonas, se mantiene en oración por su recuperación.

Por su parte, su rival también se pronunció tras lo ocurrido. "Nada más que respeto. La mantengo en mis oraciones y le deseo sanación y una recuperación completa", añadió Camarillo en un comunicado compartido en Instagram.

Isis Sio, originaria de Dakota del Norte, compite habitualmente en la división de peso minimosca y es considerada una de las jóvenes promesas del boxeo. El incidente ha generado preocupación en la comunidad deportiva por la seguridad de los atletas en el ring.

MF