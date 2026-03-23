Matías Almeyda es despedido del Sevilla

El argentino Matías Almeyda fue destituido este lunes 23 de marzo por el Sevilla como entrenador del equipo, al que solo le separan tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota del pasado sábado ante el Valencia (0-2), con 32 partidos oficiales dirigidos, 29 de ellos en LaLiga española y 3 en la Copa del Rey, anunció en un comunicado el club.

"Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC. Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales", dice la publicación del equipo en redes sociales.

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Los números de Almeyda en el Sevilla

El técnico Matías Almeyda, quien llegó al club del barrio de Nervión el pasado verano, fue separado del banquillo sevillista, dejando al equipo en una delicada situación: en este momento es decimosexto con 31 puntos, tras 8 triunfos, 7 empates y 14 derrotas, con sensaciones muy negativas y una pésima imagen, en especial en sus encuentros en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Almeyda, de 52 años, firmó en verano un contrato por tres años, hasta junio de 2028, para dirigir al conjunto del Sevilla e intentar que recuperara su nivel y el potencial que tuvo hasta hace unos años, después de cuatro temporadas —incluida esta— en las que en LaLiga ha tenido que luchar por el objetivo de la permanencia.

Con el argentino en el banquillo, el Sevilla ha sumado 31 puntos, de ellos 16 en quince partidos en su estadio y 15 fuera en 14 encuentros, y es el equipo más goleado de Primera División con 49 goles recibidos, uno más que el Levante (48) y dos más que el Mallorca (47), que ocupan zona de descenso, y tres más que el Elche (46), el rival que parece que se salvará.

¿Quién llegará al Sevilla en lugar de Matías Almeyda?

Ante el mensaje, "El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales", ya han comenzado a circular nombres de los candidatos que podrían quedarse con el lugar que el argentino dejó.

Se dice que el conjunto andaluz negocia con el técnico español Luis García Plaza como posible sustituto del entrenador sudamericano, aunque también han sonado otros como Manolo Jiménez o Diego Martínez.

*Con información de EFE

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