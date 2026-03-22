Armando “Hormiga” González vive uno de los mejores momentos de su carrera y se ha convertido en el principal referente ofensivo de Chivas en la presente temporada. Su rendimiento no solo ha sido determinante en lo colectivo, sino que también lo tiene muy cerca de alcanzar una marca histórica dentro de la institución rojiblanca .

El delantero reafirmó su gran momento al hacerse presente en el marcador durante el partido frente a Monterrey, llegando así a 22 goles en la temporada. Esta cifra no solo refleja su consistencia frente al arco rival, sino que también le ha permitido meterse en un grupo sumamente exclusivo: el de los máximos goleadores de Chivas en un mismo año futbolístico.

A lo largo de la historia del Guadalajara, muy pocos futbolistas han logrado firmar campañas de este calibre . Alcanzar o superar la barrera de los 20 goles en una temporada ha sido una hazaña reservada únicamente para delanteros de élite, capaces de marcar una época dentro del club.

En ese selecto listado aparecen nombres que forman parte de la identidad y tradición rojiblanca, como Jaime Pajarito, Omar Bravo, Salvador Reyes y Javier Hernández, además de Adalberto López y el propio Armando González, de acuerdo con información cotejada junto con el historiador deportivo Joel González.

No obstante, el impacto de la “Hormiga” González podría ir mucho más allá. A falta de cinco jornadas para que concluya el campeonato, el atacante tiene la posibilidad real de convertirse en el máximo goleador en una sola temporada en la historia de Chivas, un logro que lo colocaría en la cima de los registros ofensivos del club.

Actualmente, el récord lo ostenta Jaime Pajarito, quien en la temporada 1980-81 consiguió una impresionante marca de 27 anotaciones. Este registro se ha mantenido vigente durante décadas, resistiendo el paso del tiempo y el surgimiento de grandes delanteros. Sin embargo, hoy ese récord luce amenazado, ya que González se encuentra a tan solo cinco goles de igualarlo y a seis de superarlo para establecer una nueva marca histórica.

En el segundo lugar de esta prestigiosa lista aparece Omar Bravo, máximo goleador histórico del Guadalajara, quien logró 22 tantos en la campaña 2006-07. Con su reciente gol ante Monterrey, la “Hormiga” alcanzó precisamente esa misma cifra, por lo que ahora comparte esa posición con una de las mayores leyendas del club.

Por su parte, el tercer escalón lo ocupan Javier “Chicharito” Hernández y Salvador “Chava” Reyes, ambos con 21 goles en una sola temporada. Reyes lo consiguió en la campaña 1961-62, en una época dorada para el equipo, mientras que Hernández replicó la hazaña en la temporada 2009-10, justo antes de dar el salto al futbol europeo con el Manchester United.

En este contexto, lo que está logrando Armando González adquiere una dimensión aún mayor . No solo se trata de una racha goleadora destacada, sino de una campaña que ya compite directamente con las mejores en la historia de la institución. Su capacidad para aparecer en momentos clave, su regularidad a lo largo del torneo y su olfato goleador lo han convertido en una pieza fundamental en el esquema del equipo.

Con seis partidos aún por disputarse en el torneo, el panorama es alentador para el delantero rojiblanco. No solo depende de su propio rendimiento para alcanzar la marca histórica, sino que también cuenta con un margen considerable para no solo igualarla, sino incluso superarla con autoridad y fijar un nuevo estándar goleador para futuras generaciones.

Máximos goleadores de Chivas en una temporada

Jaime Pajarito - 1980-81 - 27 goles

Omar Bravo - 2006-07 - 22 goles

Armando González - 2025-26 - 22 goles

Salvador Reyes - 1961-62 - 21 goles

Javier Hernández - 2009-10 - 21 goles

Adalberto López - 1953-54 - 20 goles

Luis García - 1998-99 - 19 goles

Eduardo de la Torre - 1986-87 - 18 goles

Gustavo Nápoles - 1996-97 - 18 goles

Omar Bravo - 2002-03 - 18 goles

Omar Bravo - 2004-05 - 18 goles

Omar Bravo - 2007-08 - 18 goles

SV