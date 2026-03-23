Lunes, 23 de Marzo 2026

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Futbol hoy 23 de marzo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida y algunos a través de streaming. IMAGO7

El lunes 23 de marzo de 2026 presenta una jornada mínima en comparación con el fin de semana, aunque mantiene actividad en distintas ligas del continente americano. La agenda del día incluye solo un partido en la Liga MX Femenil, además de encuentros en Sudamérica y categorías de ascenso en el futbol de España.

De los duelos destaca uno entre León y Atlas dentro de la actividad del futbol femenil mexicano, así como partidos en la liga argentina, que continúa con su calendario regular y uno de ellos puede verse en nuestro país.

Aunque no es el día con mayor carga de partidos, la actividad se distribuye a lo largo de la tarde con encuentros en varias competiciones.

Para consultar todos los juegos, revisa el calendario de partidos programados para este lunes 23 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY lunes 23 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • León vs Atlas | 19:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY lunes 23 de marzo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

  • CD Castellón vs Cultural Leonesa | 13:30 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 23 de marzo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

  • Estudiantes LP vs Central Córdoba | 16:00 | Fanatiz, Disney+ Premium |
  • Huracán vs Barracas Central | 18:15 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día, con cobertura en tiempo real y el seguimiento puntual de cada encuentro. Durante el día, encontrarás actualizaciones con lo más relevante de cada torneo que se sigue aquí en México, así como reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

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