El lunes 23 de marzo de 2026 presenta una jornada mínima en comparación con el fin de semana, aunque mantiene actividad en distintas ligas del continente americano. La agenda del día incluye solo un partido en la Liga MX Femenil, además de encuentros en Sudamérica y categorías de ascenso en el futbol de España.

De los duelos destaca uno entre León y Atlas dentro de la actividad del futbol femenil mexicano, así como partidos en la liga argentina, que continúa con su calendario regular y uno de ellos puede verse en nuestro país.

Aunque no es el día con mayor carga de partidos, la actividad se distribuye a lo largo de la tarde con encuentros en varias competiciones.

Para consultar todos los juegos, revisa el calendario de partidos programados para este lunes 23 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY lunes 23 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

León vs Atlas | 19:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY lunes 23 de marzo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

CD Castellón vs Cultural Leonesa | 13:30 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 23 de marzo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Estudiantes LP vs Central Córdoba | 16:00 | Fanatiz, Disney+ Premium |

Huracán vs Barracas Central | 18:15 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

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* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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