En medio del análisis constante sobre la competitividad en la Liga MX, el modelo de Chivas volvió a colocarse en el centro de la conversación, ahora con una postura firme desde el banquillo. Gabriel Milito se refirió a la política histórica del club de jugar únicamente con futbolistas mexicanos y dejó clara su posición.

Al ser cuestionado sobre si esta condición representa una desventaja frente a otros equipos, el técnico argentino fue contundente.

“Para mí no es ningún problema ni tampoco una desventaja… para mí es una gran bendición poder contar con solo jugadores mexicanos. Creo mucho en ellos, por eso acepté el desafío de poder dirigir este equipo”, afirmó.

Desde otra perspectiva, Milito reforzó su postura al insistir en que la esencia del Guadalajara no limita su rendimiento, sino que puede potenciarlo. En ese sentido, aseguró que se trata de “una identidad que, bien trabajada, puede ser competitiva en cualquier escenario”.

Incluso, el estratega reiteró su respaldo al proyecto institucional y dejó ver que su llegada al club está directamente ligada a esa convicción. “No lo veo como un problema, realmente no lo veo como un problema. Lo veo como una gran bendición. Adhiero a la política del club, me gusta, y es por eso que estoy acá, convencido totalmente de lo que son capaces de hacer estos chicos”, señaló.

El momento deportivo del equipo respalda, en parte, ese discurso. Chivas se mantiene en una posición relevante dentro del torneo, lo que refuerza la idea de que su filosofía puede traducirse en resultados positivos.

De esta manera, la visión del entrenador rojiblanco aporta un matiz claro al debate: lejos de considerar la política del club como una limitante, la asume como un elemento que puede fortalecer su competitividad dentro del futbol mexicano.

MF