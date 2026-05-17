El italiano Jannik Sinner logró completar la colección de los nueve títulos del circuito Masters 1000, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en lograrlo , luego de vencer al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-4 en Roma.

Sinner, que superó de forma solvente a Ruud, se unió a Rafael Nadal como el segundo jugador en ganar los tres títulos Masters 1000 sobre tierra batida en una misma temporada —Montecarlo, Madrid y Roma—, además de convertirse en el único en conquistar seis de forma consecutiva.

Por su parte, el noruego, el tenista más importante en la historia de su país, no pudo coronar su segundo Masters 1000 de su carrera tras ganar el año pasado en Madrid, y perdió así su tercera final en este nivel.

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La tarde de Sinner en Roma

Fue un comienzo brillante del noruego, quien con su primer saque no concedió ni un punto al italiano y consiguió romperle el suyo. En los primeros compases, Ruud lo vio más que posible. Pese a estar igualado, estuvo por delante en el marcador hasta el cuarto juego, y estaba muy confiado .

El nórdico planteó el encuentro de forma inteligente, llevando a Sinner al extremo y buscando su cansancio con puntos arriesgados, sobre todo teniendo en cuenta que el italiano llegó mermado al encuentro tras episodios previos de molestias físicas . Ejecutó bolas profundas, pero también cortas con atrevidas dejadas, y con una agresividad que hicieron a su rival correr de un lado a otro.

Pero era la tarde de Sinner. Remontó y cerró la primera manga en 49 minutos, desatando la furia italiana en el Campo Central. La gente se colocó incluso de pie en la parte alta del estadio.

Sinner brilló en la segunda manga . Se encontró con su tenis, hizo sufrir a su contrincante y lo obligó a reducir la agresividad y mostrarse más defensivo. A diferencia de su anterior partido contra Daniil Medvedev, el italiano no se mostró tan fatigado y dominó en el segundo set hasta la victoria, que cerró en una hora y 45 minutos.

No fue tan sencilla la corona como mostró hace dos semanas en Madrid, pues Ruud mostró valentía, coraje, y perdió, ante todo, de forma honrada, pero peleando hasta la última bola.

El italiano no defraudó. Tomó fuerzas y confianza de cara al prestigioso Roland Garrros. Le sirvió Roma como antesala, y con la baja, como ocurrió en este torneo, de Carlos Alcaraz, el transalpino parte como gran favorito.

El dato

El circuito de tenis masculino cuenta actualmente con nueve torneos ATP Masters 1000 en el calendario anual. Otorgan 1000 puntos al campeón y, junto con los Grand Slams, son los eventos más prestigiosos del deporte. Se juegan en el siguiente orden a lo largo del año:

Indian Wells | Indian Wells, Estados Unidos

Miami (Miami Open) | Miami, Estados Unidos

Montecarlo (Rolex Monte-Carlo Masters) | Montecarlo, Mónaco

Madrid (Mutua Madrid Open) | Madrid, España

Roma (Internazionali BNL d'Italia) | Roma, Italia

Canadá (National Bank Open) | Toronto o Montreal

Cincinnati (Cincinnati Masters) | Cincinnati, Estados Unidos

Shanghái (Rolex Shanghai Masters) | Shanghái, China

París (Rolex Paris Masters) | París, Francia

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