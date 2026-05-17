Zapopan vibra con triunfo mexicano en su Medio Maratón 37

La ciudad de Zapopan vibró con la 37ª edición de su Medio Maratón, una auténtica fiesta deportiva que celebró la unión, la pasión por el atletismo y la fuerza inquebrantable de sus 8 mil participantes. Enmarcada por una temática especial inspirada en la cercanía de la Copa Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, la competencia también destacó por el dominio nacional, ya que los máximos honores fueron conquistados por corredores mexicanos.

Este domingo, el centro de Zapopan no fue el mismo. Desde tempranas horas, una multitud de personas llenó de color su avenida más importante para dar inicio a una de las pruebas físicas más exigentes: los 21.0975 kilómetros. No importó edad, condición, género o nacionalidad; todas y todos lucharon por el mismo objetivo de culminar el trayecto.

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El banderazo de salida se realizó a las 6:20 horas, justo a la altura del Palacio Municipal, con los deportistas en silla de ruedas marcando la pauta. Posteriormente, continuó el primer bloque con los atletas élite, ciegos y débiles visuales y quien hiciera uso de muletas. Finalmente, entre las 6:35 y 6:40 salieron el resto de competidores.

Tras una hora y cuatro minutos de haber dado inicio con el Medio Maratón, el mexicano José Luis Santana se proclamó como el absoluto ganador en la rama varonil. Le siguieron José Luis Almaguer en un tiempo de 1:05:23 y Gabriel Arroyo, quien terminó en 1:05:32. Sorprendentemente, el primer africano que llegó a la meta fue Eliud Kipkorir, haciéndolo en cuarto lugar y después de 1:05:37.

Mientras que, en la categoría femenina, se impuso Adela Honorato Jiménez, quien es también mexicana, al finalizar en un tiempo de 1:12:47. Posteriormente, Fanny Oropeza e Ivón Domínguez cruzaron la meta en 1:15:09 y 1:16:20, respectivamente. Aquí no hubo alguna atleta africana que pudiera destacar entre los primeros cinco lugares.

De esta manera, se llevó a cabo la trigésima séptima edición del Medio Maratón de Zapopan, evento que registró una cifra récord de participación al reunir a 8 mil corredores que pusieron a prueba su resistencia, disciplina y capacidad física a lo largo del trayecto.

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MB

