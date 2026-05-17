América Femenil volvió a probar la gloria . Lo hizo con autoridad, intensidad y un futbol avasallante que borró del campo a unas Rayadas irreconocibles para conquistar su tercer título de Liga MX Femenil. En un Estadio Ciudad de los Deportes teñido de ilusión azulcrema, las Águilas remontaron el global con una contundente goleada de 3-0 en la Vuelta de la Gran Final del Clausura 2026.

Monterrey llegó con ventaja de 0-1 y con la condición de haber sido una de las mejores visitantes en el campeonato , pero nunca encontró respuestas ante un América feroz, hambriento y decidido a imponer condiciones desde el primer segundo.

X / @AmericaFemenil

La imposición de las Águilas frente a Rayadas

La tormenta azulcrema comenzó temprano. Al minuto 7', Montserrat Saldívar parecía abrir la cuenta con un remate de cabeza, aunque el festejo se apagó por una falta previa de Geyse Da Silva. Lejos de desanimarse, las capitalinas transformaron la frustración en combustible y mantuvieron el asedio constante sobre la portería defendida por Paola Manrique.

La recompensa llegó justo antes del descanso. Irene Guerrero apareció al minuto 43' para firmar el gol que igualó el global y encendió a una afición que ya olía la remontada.

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En el complemento, Rayadas siguió atrapada en su propia pasividad . América, en cambio, no soltó el acelerador. La presión alta provocó un error de la arquera regia y Geyse Da Silva no perdonó, ya que empujó el balón al fondo para desatar la euforia y encaminar el campeonato.

El golpe definitivo llegó al minuto 80'. Otra equivocación regiomontana terminó en un penal señalado por el VAR y Scarlett Camberos transformó la pena máxima en sentencia.

Así, América cerró una campaña memorable: invictas en casa, líderes con 42 puntos y campeonas por tercera vez en su historia. Un título construido con futbol, carácter y una convicción inquebrantable de grandeza.

Campeonas de Liga MX Femenil

Tigres | 7 títulos

Rayadas | 4 títulos

América | 3 títulos

Chivas | 2 títulos

Pachuca | 1 título

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