Los Xolos de Tijuana escribieron una página importante en la historia de sus fuerzas básicas al proclamarse campeones de la categoría Sub-19 tras derrotar a Santos con marcador global de 4-1.

El conjunto fronterizo culminó una Liguilla sobresaliente en la que dejó en el camino a Juárez, América y, finalmente, al cuadro lagunero para levantar el trofeo.

X / @LigaBBVAMX

El equipo tijuanense llegó al partido de Vuelta con ventaja de 3-1 obtenida en el Estadio Caliente, situación que le permitió afrontar el encuentro en Torreón con mayor tranquilidad. A pesar de ello, Xolos no renunció al ataque y mostró personalidad en una cancha complicada como la de Santos .

El desarrollo de la Final

Durante la primera mitad, Tijuana apostó por el orden defensivo para controlar el ritmo del partido y evitar cualquier reacción del conjunto local . Santos intentó acercarse en varias ocasiones, pero la zaga fronteriza y las intervenciones de Corona evitaron que el marcador se moviera antes del descanso.

En el complemento, el cuadro lagunero adelantó líneas en busca de remontar la serie, dejando espacios que Xolos aprovechó al contragolpe. Fue hasta el minuto 75' cuando llegó la jugada que terminó por definir la Final. Un penal dentro del área permitió que Diego Sánchez apareciera desde los once pasos para marcar el gol que prácticamente aseguró el campeonato.

Con ese tanto, Tijuana terminó sellando el 4-1 global y confirmó una de las mejores campañas juveniles en la historia reciente del club . El título representa el primero para los Xolos en la categoría Sub-19 y refleja el crecimiento que la institución ha tenido en el desarrollo de talento joven.

La conquista también consolida el trabajo realizado en las fuerzas básicas del club fronterizo, que poco a poco comienza a cosechar resultados importantes a nivel nacional.

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FF