Ya comienza el Roland Garros 2026: Lista de tenistas y las grandes ausencias

El mundo del tenis vuelve a posar sus ojos en la capital francesa con la esperada edición de Roland Garros 2026 , el segundo Grand Slam de la temporada. Este prestigioso certamen se disputará del 18 de mayo al 7 de junio y reunirá a la élite mundial .

La atmósfera en la capital francesa promete ser inigualable, con miles de fanáticos listos para abarrotar las gradas de la mítica pista Philippe Chatrier y presenciar la coronación de los nuevos monarcas.

Requisitos y el estricto corte del ranking

¿Cómo se decide exactamente quién entra al cuadro principal de este codiciado torneo? La clasificación oficial se basa de manera estricta en los rankings de la ATP y la WTA vigentes hasta la fecha de corte previa al inicio del certamen .

Además del ranking tradicional, el reglamento del torneo permite el uso del "ranking protegido", una herramienta fundamental para aquellos atletas que regresan a las canchas tras sufrir lesiones prolongadas. En esta edición de 2026, jugadoras destacadas como la española Sara Sorribes Tormo y la suiza Jil Teichmann han utilizado este recurso vital. Gracias a esta normativa, logran asegurar su lugar en el cuadro principal sin tener que someterse al desgaste físico de las rondas clasificatorias, equilibrando así las oportunidades.

Para quienes no logran el corte directo, la llamada " Opening Week " (que se celebra del 18 al 23 de mayo) representa su última y más dramática esperanza de clasificación. Durante estos días de tensión absoluta, atletas disputan tres partidos a vida o muerte para conseguir uno de los pocos boletos disponibles al cuadro principal . Esta fase previa es un verdadero espectáculo de supervivencia, demostrando que en este deporte nadie regala nada en el certamen sobre arcilla.

Favoritos, sorpresas y el adiós de las leyendas

El cuadro masculino llega con un giro dramático y doloroso tras la confirmación de que Carlos Alcaraz, el brillante doble campeón defensor, será baja definitiva por una grave lesión en la muñeca. Esta sorpresiva ausencia deja el camino libre para que el actual número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, asuma el rol de máximo favorito. Sin embargo, no la tendrá fácil, ya que figuras consagradas como el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev buscarán aprovechar esta oportunidad.

Por su parte, la rama femenina promete un choque de titanes espectacular, con la joven estadounidense Coco Gauff llegando a París con la misión de defender su título obtenido en 2025. No obstante, su camino al bicampeonato estará lleno de obstáculos, ya que tendrá que superar a la actual líder del ranking mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka. A esta feroz competencia se suma la polaca Iga Swiatek, tetracampeona del torneo, quien llega con sed de revancha y busca recuperar su corona.

Si planeas seguir cada detalle de este histórico torneo y disfrutar del mejor nivel competitivo, aquí tienes una lista de puntos clave para no perderte absolutamente nada de la acción en la arcilla:

Fechas clave : La fase previa inicia el lunes 18 de mayo, mientras que los partidos del cuadro principal arrancan oficialmente el domingo 24 de mayo.

: La fase previa inicia el lunes 18 de mayo, mientras que los partidos del cuadro principal arrancan oficialmente el domingo 24 de mayo. Despedidas emotivas: Leyendas absolutas como el suizo Stan Wawrinka y el local Gaël Monfils jugarán su último torneo en París gracias a invitaciones especiales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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