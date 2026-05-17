El futbol internacional enfrenta una transformación reglamentaria de cara a la Copa Mundial 2026. A partir del torneo organizado por la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, los árbitros tendrán la autoridad de expulsar a cualquier jugador que cubra sus labios durante un altercado . Esta iniciativa busca evitar que los atletas oculten insultos racistas ante las cámaras de televisión, marcando un precedente en la lucha por la igualdad dentro del deporte de alto rendimiento.

La medida surge tras un polémico incidente ocurrido en la Champions League, un torneo donde los conflictos verbales son frecuentes. Durante un partido de alta tensión entre el Real Madrid y el Benfica, el jugador argentino Gianluca Prestianni ocultó su boca al discutir con Vinícius Jr . Este evento encendió las alarmas sobre la dificultad de comprobar agresiones verbales, obligando a las autoridades a buscar soluciones drásticas para proteger a las víctimas.

¿Qué es la Ley Vinícius?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó la normativa con una premisa muy clara: quien oculta sus palabras tiene algo que esconder. La IFAB (International Football Association Board) aprobó esta sanción disciplinaria para proteger la integridad del juego y castigar los comportamientos ofensivos. A partir de ahora, el simple gesto de llevarse la mano o la camiseta al rostro en una discusión será motivo suficiente para recibir una tarjeta roja, sin necesidad de recurrir a la lectura de labios .

Más allá del racismo: cero tolerancia a la pérdida de tiempo

Además de esta sanción ejemplar, el reglamento mundialista incluye castigos severos para quienes busquen retrasar el reloj de forma intencional . Los porteros y defensores enfrentarán una cuenta regresiva visual de cinco segundos al realizar saques de banda o de meta. Si exceden ese lapso permitido, cederán la posesión del balón al equipo rival mediante un tiro de esquina o un saque lateral, obligando a los clubes a proponer un estilo de juego mucho más ofensivo.

Las simulaciones de faltas también están en la mira de las autoridades deportivas para esta nueva edición. Si el cuerpo médico ingresa al césped para atender a un supuesto lesionado, el futbolista deberá salir del campo y aguardar un minuto entero antes de reincorporarse a las acciones. Esto obliga a los equipos a mantener un ritmo dinámico, evitando las famosas pausas tácticas que cortan la emoción de los espectadores en las gradas.

Las nuevas reglas del Mundial

Para entender mejor estos cambios, aquí tienes los puntos clave que dominarán el torneo y cambiarán la estrategia de los entrenadores:

Expulsión directa y sin revisión : Tarjeta roja automática por taparse la boca al discutir con un rival o juez.

: Tarjeta roja automática por taparse la boca al discutir con un rival o juez. Cambios exprés en el campo : Solo 10 segundos de tolerancia para abandonar la cancha en una sustitución.

: Solo 10 segundos de tolerancia para abandonar la cancha en una sustitución. Castigo severo al reloj : Pérdida de posesión por demorar más de cinco segundos en saques de banda o de portería.

: Pérdida de posesión por demorar más de cinco segundos en saques de banda o de portería. Sanciones por abandono : Castigos ejemplares a los equipos que abandonen el terreno en señal de protesta.

Con la implementación de estas normas, el torneo de 2026 no solo será el más grande de la historia por su cantidad de sedes, sino también el más estricto contra la discriminación y las trampas en el terreno de juego.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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