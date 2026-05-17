LMB sanciona a Charros y Acereros tras pelea entre Mateo Gil y Jorge Tavárez

La Liga Mexicana de Béisbol no pasó por alto la pelea que se desató en el segundo juego de la serie entre los Charros de Jalisco y los Acereros de Monclova este sábado, en el que durante la quinta entrada, Mateo Gil de los caporales y el serpentinero de Monclova, Jorge Tavárez, se enfrascaron en una pelea por un lanzamiento que tenía dirección a la cabeza de Gil.

Los reclamos del infielder de los Charros hacia el pitcher escalaron en cuestión de segundos, mientras trataban de ser controlados por otros jugadores sin éxito y las bancas se vaciaban. Un sector de los peloteros trataba de separar a cada bando, pero otro, con las emociones a tope, continuaba con los reclamos.

En el momento y después de que terminara el conflicto, la cuarteta de umpires tomó la decisión de expulsar del juego a los dos protagonistas iniciales, así como al jardinero de los Charros, Allen Córdoba y a Johneshwy Fargas, también pelotero de Jalisco.

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Ante esto y tras la revisión a profundidad de la situación, la LMB emitió este domingo las respectivas sanciones que tendrán que cumplir los jugadores, con efecto inmediato.

Mateo Gil y Luis Iván Rodríguez no estarán disponibles por un juego. Allen Córdoba y Johneshwy Fargas fueron castigados con un par de duelos, en tanto que Anthony Vizcaya fue apercibido por responder a provocaciones de los aficionados y golpear la malla de separación.

El serpentinero, Jorge Tavárez recibió la pena más dura con ocho juegos de baja. Jecksson Flores también fue castigado por un duelo e Iván Armstrong con dos compromisos. Todos los enlistados, además, recibieron una multa económica.

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MB