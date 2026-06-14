Suecia confirmó su candidatura en el Grupo F del Mundial 2026 y conquistó Monterrey con una actuación sólida de principio a fin. El conjunto escandinavo derrotó 5-1 a Túnez en una noche en la que aprovechó cada error rival para adueñarse del liderato del sector .

El ambiente en el Estadio Monterrey estuvo a la altura de la ocasión. Los sombreros, los gritos de gol y la tradicional ola acompañaron a miles de aficionados suecos que tiñeron las tribunas de amarillo y azul para impulsar a su selección.

El partido se inclinó muy rápido hacia un solo lado. Apenas al minuto 7, un error del portero Mouhib Chamakh abrió la puerta para el primer gol de la noche. Tras una serie de rebotes dentro del área, Yasin Ayari apareció oportunamente y mandó el balón al fondo de las redes. La fortuna volvería a sonreírle más adelante.

La anotación encendió a los europeos y silenció por momentos a Túnez. Además, el tanto del mediocampista del Brighton quedó registrado como el primer gol de una Copa del Mundo en el Estadio Monterrey .

Los africanos intentaron responder con algunos avances aislados. Anis Slimane tuvo una de las oportunidades más claras para empatar, pero el guardameta Kristoffer Nordfeldt reaccionó con seguridad y evitó la caída de su marco cuando más lo necesitaba Suecia.

La respuesta escandinava fue inmediata. Al minuto 30, Viktor Gyökeres bajó el balón dentro del área y dejó servido el pase para Alexander Isak, quien definió con categoría para ampliar la ventaja y acercar a su equipo al triunfo.

Antes del descanso, Túnez encontró un motivo para ilusionarse. Omar Rekik ganó por arriba tras un servicio de Hannibal Mejbri y descontó con un sólido remate de cabeza. El gol permitió que las Águilas de Cartago se mantuvieran con vida de cara al complemento.

Sin embargo, el segundo tiempo volvió a castigar a los africanos. Un nuevo error defensivo permitió que Gyökeres marcara el 3-1 al minuto 50. La goleada tomó forma definitiva cuando Mattias Svanberg, futbolista del Wolfsburgo, anotó el cuarto tanto al minuto 86.

Ya en el tiempo agregado, al 90+6, Yasin Ayari puso la cereza en el pastel al firmar su doblete de la noche y el 5-1 definitivo. Su disparo desde fuera del área hizo estallar nuevamente a la afición sueca presente en el estadio.

De esta forma, Suecia administró la posesión hasta el silbatazo final y aseguró tres puntos que lo colocan como líder del Grupo F . Aunque en las tribunas nunca faltó el aliento ni los cánticos de apoyo para Túnez, la derrota resultó inevitable.

En la próxima jornada, los suecos enfrentarán a Países Bajos, mientras que Túnez buscará recuperarse ante Japón, uno de los equipos que ha sorprendido en el arranque del torneo.

SV