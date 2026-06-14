Charros evita la barrida y derrota a Diablos en el Panamericano

Los Charros de Jalisco reaccionaron a tiempo para evitar la barrida en casa y derrotaron 9-5 a los Diablos Rojos del México en el tercer juego de la serie disputado en el Estadio Panamericano.

A diferencia de los dos primeros encuentros, en esta ocasión fue la novena jalisciense la que logró venir de atrás para amargarle la noche a los escarlatas. Los visitantes parecían encaminarse a otra victoria cuando en el cuarto rollo armaron un rally de cuatro carreras que puso contra las cuerdas a los locales.

Sin embargo, Charros respondió de inmediato en la parte baja del mismo episodio. Kyle Garlick e Irving López encabezaron el despertar ofensivo al conectar dobles productores que permitieron fabricar tres anotaciones y acercarse peligrosamente en la pizarra.

El abridor César Gómez trabajó durante cuatro innings y dos tercios, permitiendo seis imparables y recetando cuatro ponches. Tras su salida, Amir Garrett cumplió con una sólida labor desde el relevo para contener a la ofensiva capitalina. Más adelante, Reymin Guduan permitió una anotación que amplió nuevamente la ventaja de los Diablos.

El séptimo inning de la victoria: el despertar albiazul

Cuando parecía que la visita tenía controlado el encuentro, llegó el séptimo episodio, clave para el desenlace. Jared Walsh conectó un cuadrangular de dos carreras que igualó el marcador y encendió a la afición presente en Zapopan. Poco después, un wild pitch del lanzador Edwin Fierro permitió que Mateo Gil anotara la carrera que le dio la vuelta al juego.

La ofensiva jalisciense no se detuvo y Seby Zavala pegó un triple productor muy efectivo de tres carreras que terminó por sentenciar el encuentro y asegurar la victoria de los caporales.

Finalmente, Emerson Martínez fue el encargado de cerrar el encuentro desde el montículo consiguiendo los últimos tres outs y nulificando a la ofensiva escarlata.

Tras concluir la primera parte de las series interzona, Charros viajará a la Ciudad de México para enfrentar nuevamente a los Diablos Rojos del 15 al 17 de junio en el Estadio Alfredo Harp Helú .

NG