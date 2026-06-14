Mundial 2026: Así quedan las posiciones de los Grupos E y F tras la Jornada 1

La primera jornada de los Grupos E y F del Mundial 2026 llegó a su fin este domingo con goleadas, empates y un cierre vibrante que dejó a Alemania y Suecia como los grandes ganadores del día. Los alemanes debutaron con autoridad al aplastar 7-1 a Curazao, mientras que los suecos hicieron lo propio al imponerse 5-1 sobre Túnez en Monterrey .

En el Grupo E también destacó la victoria de Costa de Marfil, que derrotó 1-0 a Ecuador gracias a un gol en los minutos finales, resultado que dejó a los africanos en la pelea por el liderato de su sector.

Por su parte, el Grupo F inició con un emocionante empate 2-2 entre Países Bajos y Japón. Los neerlandeses estuvieron dos veces al frente en el marcador, pero los asiáticos reaccionaron y rescataron un punto que podría ser clave en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

Con estos resultados, Alemania encabeza el Grupo E gracias a su amplia diferencia de goles, seguida por Costa de Marfil. Ecuador y Curazao ocupan las últimas posiciones tras caer en su presentación.

Grupo E

Alemania | 3 puntos | +6

Costa de Marfil | 3 puntos | +1

Ecuador | 0 puntos | -1

Curazao | 0 puntos | -6

En el Grupo F, Suecia se adueñó del primer puesto gracias a su contundente triunfo sobre Túnez . Detrás aparecen Países Bajos y Japón, que sumaron una unidad cada uno tras igualar en Dallas, mientras que los tunecinos quedaron en el fondo de la clasificación.

Grupo F

Suecia | 3 puntos | +4

Países Bajos | 1 punto | 0

Japón | 1 punto | 0

Túnez | 0 puntos | -4

La segunda fecha podría comenzar a definir el panorama en ambos sectores. Alemania y Costa de Marfil protagonizarán un duelo directo por el liderato del Grupo E, mientras que Suecia y Países Bajos se enfrentarán en un choque que podría encaminar la clasificación del ganador a la fase eliminatoria.

SV