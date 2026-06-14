La Copa Mundial 2026 de la FIFA arranca en el Grupo E con un duelo inédito. Conoce los horarios y dónde ver EN VIVO el choque entre Alemania y Curazao. Este domingo 14 de junio, ambas escuadras buscarán sus primeros puntos en territorio estadounidense.

La cita para este esperado compromiso es a las 11:00 horas en el NRG Stadium de la ciudad de Houston, Texas, un escenario de primer nivel. El equipo europeo llega con la obligación absoluta de borrar sus fracasos en las dos ediciones pasadas y recuperar su prestigio. Por otro lado, el cuadro caribeño debuta en el máximo torneo del balompié tras una clasificación histórica bajo el mando del estratega Dick Advocaat.

El camino hacia la Copa del Mundo

Los dirigidos por el técnico Julian Nagelsmann superaron las eliminatorias de la UEFA con paso firme, mostrando un futbol muy dinámico, y llegan tras vencer a Estados Unidos en sus duelos de preparación. Por su parte, la escuadra de la Concacaf aseguró su boleto tras un empate sin goles ante la selección de Jamaica.

Posibles alineaciones para el debut

Para este compromiso, el cuadro teutón apostará por la experiencia del veterano Manuel Neuer en el arco, acompañado por Antonio Rüdiger en la defensa, además de Jamal Musiala y Kai Havertz en el ataque. En contraste, los isleños confiarán en la jerarquía de Leandro Bacuna en el mediocampo, junto a Eloy Room bajo los tres postes y el desequilibrio de Tahith Chong en la zona ofensiva.

Transmisión y dónde seguir el juego

Los aficionados podrán disfrutar de este encuentro a través de la plataforma de streaming Pase Mundial 2026 (VIX Premium). Esta opción digital ofrecerá la cobertura completa del partido para todo el territorio mexicano, con análisis previos y posteriores al silbatazo inicial.

No olvides seguir la cobertura EN VIVO del encuentro que EL INFORMADOR tendrá para las y los aficionados durante los partidos del Mundial.

El choque representa un reto mayúsculo para los debutantes caribeños, quienes intentarán dar la sorpresa ante una potencia mundial herida en su orgullo tras sus recientes tropiezos internacionales. Los tres puntos en disputa definirán el rumbo del sector, donde también compiten los combinados de Costa de Marfil y Ecuador por un codiciado lugar en la siguiente ronda. Un triunfo resulta clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en el torneo más prestigioso del planeta.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF