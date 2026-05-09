Dónde ver EN VIVO | Liverpool v Chelsea en la definición de la Premier League 2026

El Liverpool recibe al Chelsea el día de hoy sábado 9 de mayo de 2026 en un duelo crucial correspondiente a la jornada 36 de la Premier League. Con la temporada a punto de concluir y los márgenes de error reducidos a cero, ambos conjuntos se juegan sus últimas cartas para asegurar su presencia en las próximas competiciones europeas.

La esperada cita futbolística tendrá lugar en el mítico estadio de Anfield, un escenario histórico con capacidad para más de 60 mil espectadores que promete una atmósfera inmejorable y ensordecedora desde el primer minuto. Los dirigidos por el estratega neerlandés Arne Slot buscarán aprovechar el peso de su imponente localía frente a unos londinenses que aterrizan con la urgencia absoluta de sumar puntos vitales para salvar la irregular campaña del Liverpool y darle una alegría a su afición.

¿Cómo llegan los equipos a este decisivo encuentro?

La escuadra de los Reds llega con sed de redención tras un tropiezo doloroso, luego de caer 2-3 ante el Manchester United en su partido más reciente disputado el pasado 3 de mayo. Sin embargo, los locales confían plenamente en recuperar la memoria futbolística que mostraron a finales de abril, cuando superaron con gran autoridad 3-1 al Crystal Palace gracias a las brillantes actuaciones de figuras internacionales como Alexander Isak y el talentoso Florian Wirtz.

Por su parte, el cuadro Blue aterriza en Merseyside profundamente herido tras sufrir una inesperada derrota por 1-3 frente al Nottingham Forest a principios de esta misma semana. Este reciente descalabro añade una presión monumental sobre el Chelsea a este compromiso, obligando a los visitantes a plantear un esquema sumamente ofensivo si no quieren despedirse definitivamente de sus aspiraciones de escalar hacia la codiciada zona de clasificación continental en esta recta final del torneo.

El antecedente más reciente: una herida abierta para los locales

El último enfrentamiento directo entre estas dos potencias inglesas se llevó a cabo en Stamford Bridge durante la primera vuelta del campeonato, donde el Chelsea se llevó una victoria agónica que dolió mucho en el orgullo rival. En aquella ocasión, un gol de último minuto cortesía de la joven promesa brasileña Estevao Willian, quien sentenció el marcador definitivo, por lo que el equipo de Merseyside clama revancha deportiva ante su apasionada gente en un partido que paralizará a los seguidores en México.

Horarios y canales confirmados para ver el partido en México

Los verdaderos fanáticos en México deberán madrugar el sábado si quieren disfrutar de este partido. El balón comenzará a rodar exactamente a las 05:30 horas (tiempo del centro de México). Sabemos perfectamente que es un horario bastante exigente para un fin de semana, pero un clásico inglés de esta magnitud, repleto de estrellas internacionales y una inmensa tensión competitiva, justifica plenamente poner la alarma temprano, preparar un buen café matutino y disfrutar del mejor futbol del mundo desde la comodidad del hogar.

La transmisión en vivo y en exclusiva estará a cargo de la reconocida plataforma de streaming Max y la cadena televisiva Fox Sports, quienes comparten los derechos oficiales del torneo en nuestro país. Si prefieres la practicidad del streaming, la aplicación de Max te permitirá seguir cada jugada, análisis táctico y repetición desde tu teléfono celular, tableta o pantalla inteligente con la mejor calidad de imagen y sonido disponible en el mercado actual.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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OB